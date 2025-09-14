Principal
Lluvias y tormentas de moderadas a fuertes por onda tropical
Para este domingo se esperan lluvias y tormentas de moderadas a fuertes por onda tropical, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos antes del mediodía en la franja volcánica central.
Desde temprano en la tarde se prevén chubascos y tormentas en toda la franja volcánica y en la cadena montañosa norte, los cuales podrían intensificarse hacia media tarde y, al final de la tarde, extenderse al resto del país.
Durante la noche, las tormentas se desplazarán hacia la zona costera, mientras que los chubascos podrían permanecer en sectores de los valles interiores centrales, con posibilidad de continuar durante la madrugada y hasta las primeras horas del lunes.
El Salvador refuerza la cooperación bilateral con JICA
El presidente de la república, Nayib Bukele, se reunió con el Dr. Akihiko Tanaka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), con el fin de fortalecer la cooperación bilateral y trabajar en proyectos educativos, innovadores y de desarrollo sostenible.
Durante el encuentro, Akihiko explicó que el enfoque de JICA se alinea a las políticas de El Salvador, por lo que aseguró que es importante reforzar las capacidades nacionales. También ambos intercambiaron opiniones sobre la formación de los jóvenes, y destacaron el valor del deporte para la sostenibilidad de la seguridad humana.
Bukele resaltó el apoyo recibido de Japón en cuanto a infraestructura y energía. Los dos coincidieron en que este tipo de apoyo requiere una visión a largo plazo.
«Un especial agradecimiento al presidente Bukele por su gentileza al abrir las puertas de su despacho para este importante encuentro. En un ambiente cordial y respetuoso conversaron sobre los lazos de amistad y cooperación que unen a Japón y El Salvador, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo estas relaciones entre ambos pueblos», informó JICA.
Asimismo, detallaron que Akihiko visitó la sede de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde destacaron las alianzas estratégicas entre ambas instituciones que permiten implementar programas de alcance regional en áreas como movilidad y logística, medioambiente y cambio climático.
De igual forma, estas alianzas promueven la autonomía económica de las mujeres salvadoreñas, el desarrollo del turismo sostenible, el desarrollo agrícola y rural y la cooperación sur-sur y triangular.
«Tras 30 años de colaboración entre JICA y SICA renovamos nuestro compromiso. Tenemos aliados estratégicos como JICA que nos acompañan, y agradecemos la trayectoria de JICA y SICA y confiamos en que seguiremos avanzando en la integración regional. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento», indicó Carmen Marroquín, directora de Cooperación del SICA.
Añadió que dicha cooperación ha sido clave para abordar desafíos compartidos en la región desde una perspectiva integral y sostenible. Posteriormente, le entregaron un reconocimiento a Akihiko. Durante su gira por el país, el presidente de JICA asistió al Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA Fepade) para conocer los talleres de gastronomía y mecánica automotriz, e interactuó con los maestros y alumnos sobre las clases que reciben y la importancia de construir un futuro lleno de oportunidades.
En esta institución colabora el japonés Takama, quien es especialista en gestión de calidad y apoya en el fortalecimiento institucional del ITCA, por lo que el presidente de JICA conoció el aporte de los voluntarios japoneses en la formación técnica y profesional de los salvadoreños.
Carlos Arriola, rector del ITCA, mencionó la importancia de más de cuatro décadas de cooperación con JICA, y aseveró que han fortalecido la cooperación técnica y tecnológica de El Salvador.
También conoció la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), específicamente el Laboratorio de Estructuras Grandes, donde se ha trabajado en la reducción del riesgo por sismos con los proyectos Taishin y Hokyo.
Este último continúa vigente y tiene el propósito de fortalecer la capacidad de investigación en ingeniería estructural para contribuir al diseño de infraestructuras más seguras y resilientes en un país altamente sísmico como El Salvador.
Patricia de Hasbún, catedrática de la UCA, dijo: «Todo es un esfuerzo conjunto de la universidad, de JICA y de Japón por creer que nuestro país tenía la capacidad para desarrollar este tipo de proyectos». Por su parte, la agencia informó que la visita refuerza los vínculos entre ambos países, por lo que representa una oportunidad para renovar y ampliar los horizontes de cooperación en beneficio de los salvadoreños y centroamericanos.
La cooperación japonesa promueve un desarrollo propio y sostenible en el país, por lo que entre los proyectos que ejecutan están la reactivación de la economía y ampliación del empleo, la prevención de desastres y la conservación del medioambiente para un desarrollo sostenible y la promoción de desarrollo inclusivo.
También con el Programa de Asistencia Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS) contribuye a la reducción de la pobreza en las comunidades vulnerables.
Este se ejecuta a través de la cooperación financiera directa a las organizaciones comunitarias y gobiernos locales beneficiarios, apoyándolos en la gestión de proyectos de infraestructuras de bienes sociales y públicos en el marco de la seguridad humana.
Joven motociclista pierde la vida tras brutal choque en Morazán
La madrugada de este domingo se registró un trágico accidente de tránsito sobre la Carretera Ruta de Paz, en el sector de San Carlos, Morazán.
De acuerdo con la información, un joven motociclista perdió la vida de forma instantánea tras impactar contra un poste.
Inicialmente, la víctima no portaba documentación personal, lo que dificultó su identificación. Sin embargo, horas más tarde fue reconocido como Miguel Antonio Guevara Hernández.
A través de redes sociales, se ha difundido una fotografía de la motocicleta accidentada, en la que se observa la placa M 690245.
Hombre muere electrocutado mientras trabajaba en una iglesia
Un hombre que realizaba trabajos en la iglesia «Nuestra Señora Zapopan» falleció tras electrocutarse con un cable de alta tensión en el municipio de Monterrey, México.
Los hechos ocurrieron en la iglesia ubicada en la colonia La Esperanza y de acuerdo con testigos, el hombre, identificado como Mauricio Martínez de 24 años, se encontraba en el techo del templo mientras se disponía a utilizar una cinta de medición cuando tocaría los cables de alta tensión, provocando qué fuera electrocutado.
Tras hacer el llamado a cuerpo de auxilio, llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey quienes confirmaron en el sitio qué el joven ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con otros trabajadores de la iglesia, Mauricio tenía solamente dos meses que laboraba en el tempo y era proveniente del Estado de México.
En el lugar se mantienen elementos de la Policía de Monterrey realizando las investigaciones correspondientes.