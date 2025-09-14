Lluvias y tormentas de moderadas a fuertes por onda tropical

El presidente de la república, Nayib Bukele, se reunió con el Dr. Akihiko Tanaka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), con el fin de fortalecer la cooperación bilateral y trabajar en proyectos educativos, innovadores y de desarrollo sostenible.

Durante el encuentro, Akihiko explicó que el enfoque de JICA se alinea a las políticas de El Salvador, por lo que aseguró que es importante reforzar las capacidades nacionales. También ambos intercambiaron opiniones sobre la formación de los jóvenes, y destacaron el valor del deporte para la sostenibilidad de la seguridad humana.

Bukele resaltó el apoyo recibido de Japón en cuanto a infraestructura y energía. Los dos coincidieron en que este tipo de apoyo requiere una visión a largo plazo.

«Un especial agradecimiento al presidente Bukele por su gentileza al abrir las puertas de su despacho para este importante encuentro. En un ambiente cordial y respetuoso conversaron sobre los lazos de amistad y cooperación que unen a Japón y El Salvador, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo estas relaciones entre ambos pueblos», informó JICA.

Asimismo, detallaron que Akihiko visitó la sede de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde destacaron las alianzas estratégicas entre ambas instituciones que permiten implementar programas de alcance regional en áreas como movilidad y logística, medioambiente y cambio climático.

De igual forma, estas alianzas promueven la autonomía económica de las mujeres salvadoreñas, el desarrollo del turismo sostenible, el desarrollo agrícola y rural y la cooperación sur-sur y triangular.

«Tras 30 años de colaboración entre JICA y SICA renovamos nuestro compromiso. Tenemos aliados estratégicos como JICA que nos acompañan, y agradecemos la trayectoria de JICA y SICA y confiamos en que seguiremos avanzando en la integración regional. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento», indicó Carmen Marroquín, directora de Cooperación del SICA.

Añadió que dicha cooperación ha sido clave para abordar desafíos compartidos en la región desde una perspectiva integral y sostenible. Posteriormente, le entregaron un reconocimiento a Akihiko. Durante su gira por el país, el presidente de JICA asistió al Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA Fepade) para conocer los talleres de gastronomía y mecánica automotriz, e interactuó con los maestros y alumnos sobre las clases que reciben y la importancia de construir un futuro lleno de oportunidades.

En esta institución colabora el japonés Takama, quien es especialista en gestión de calidad y apoya en el fortalecimiento institucional del ITCA, por lo que el presidente de JICA conoció el aporte de los voluntarios japoneses en la formación técnica y profesional de los salvadoreños.

Carlos Arriola, rector del ITCA, mencionó la importancia de más de cuatro décadas de cooperación con JICA, y aseveró que han fortalecido la cooperación técnica y tecnológica de El Salvador.

También conoció la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), específicamente el Laboratorio de Estructuras Grandes, donde se ha trabajado en la reducción del riesgo por sismos con los proyectos Taishin y Hokyo.

Este último continúa vigente y tiene el propósito de fortalecer la capacidad de investigación en ingeniería estructural para contribuir al diseño de infraestructuras más seguras y resilientes en un país altamente sísmico como El Salvador.

Patricia de Hasbún, catedrática de la UCA, dijo: «Todo es un esfuerzo conjunto de la universidad, de JICA y de Japón por creer que nuestro país tenía la capacidad para desarrollar este tipo de proyectos». Por su parte, la agencia informó que la visita refuerza los vínculos entre ambos países, por lo que representa una oportunidad para renovar y ampliar los horizontes de cooperación en beneficio de los salvadoreños y centroamericanos.

La cooperación japonesa promueve un desarrollo propio y sostenible en el país, por lo que entre los proyectos que ejecutan están la reactivación de la economía y ampliación del empleo, la prevención de desastres y la conservación del medioambiente para un desarrollo sostenible y la promoción de desarrollo inclusivo.

También con el Programa de Asistencia Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS) contribuye a la reducción de la pobreza en las comunidades vulnerables.

Este se ejecuta a través de la cooperación financiera directa a las organizaciones comunitarias y gobiernos locales beneficiarios, apoyándolos en la gestión de proyectos de infraestructuras de bienes sociales y públicos en el marco de la seguridad humana.

