Internacionales -deportes
Leyendas del Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en El Salvador
El estadio Jorge Mágico González será testigo de un evento histórico: un partido de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid, programado para el próximo 8 de noviembre.
Fun Capital anunció el encuentro con una frase que ha despertado la nostalgia de los aficionados. “Lo que alguna vez viste en la tele… ahora lo verás en la cancha. Una oportunidad única que no vuelve”.
Aunque todavía no se ha confirmado la nómina completa de jugadores que participarán, en los primeros videos promocionales se mencionan nombres emblemáticos como Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Carles Puyol, ex capitán del Barcelona.
El partido promete revivir uno de los clásicos más seguidos del fútbol mundial, pero esta vez en suelo salvadoreño, con la magia de quienes marcaron época en ambos clubes.
El Real Madrid pierde el derbi con goleada ante el Atlético
Este sábado, el Real Madrid perdió el paso perfecto e invicto al caer 5-2 en un derbi frenético ante el Atlético de Madrid, gracias a un doblete de Julián Álvarez, incluido un golazo de tiro libre.
El derbi de Madrid fue frenético desde el inicio y no dejó ningún instante de respiro. La garra del Atlético sorprendió a un Real Madrid que tardó en meterse al partido, regalando un espectacular empate 2-2 en el primer tiempo.
El equipo de Diego Simeone desfiguró al líder en el inicio del derbi y tras dos ocasiones perdonadas por Sorloth, abrió el marcador a los 14 minutos con un testarazo de Le Normand.
El Real Madrid despertó con un gol de Mbappé, que conectó con Güler a los 25 minutos y definió con calidad con un disparo cruzado.
La remontada del Real Madrid llegó en una acción de Vinícius, que castigó un mal despeje de cabeza de Le Normand, para asistir a Güler en el minuto 36.
Antes del descanso, el átbitro Alberola Rojas anuló el empate a dos, por mano de Lenglet en el remate, pero Sorloth se desquitó de sus errores con un cabezazo en el añadido del primer acto para un trepidante 2-2.
El segundo tiempo se pintó de rojo, blanco y azul. El Atlético aprovechó dos oportunidades y acertó para tomar una buena ventaja.
Finalmente, Julián Álvarez aprovechó un penalti en el minuto 51 y un tiro libre en el 63 para marcar un doblete. El golazo del 4-2 parecía suficiente para sentenciar el partido.
Barcelona vence 3-1 al Real Oviedo y se afianza como escolta del Real Madrid en La Liga
Barcelona continúa su buen inicio en La Liga tras vencer 3-1 al Real Oviedo, en un partido que reafirma su posición como escolta del líder Real Madrid.
Bajo la dirección de Hansi Flick, los culés han ganado cinco de los seis encuentros disputados y se consolidan como el equipo más goleador del torneo hasta el momento, con 19 anotaciones, promediando 3,1 goles por partido.
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Clutch y Zayu
La FIFA dio a conocer este jueves las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026 mediante una animación difundida en sus redes sociales. Los protagonistas son un alce, un águila y un jaguar, que representan a Canadá, Estados Unidos y México, las sedes del torneo.
Bautizados como Maple, Clutch y Zayu, los personajes tienen roles simbólicos en el “equipo” mundialista: Maple, el alce, es el guardameta creativo y protector; Clutch, el águila, se perfila como mediocampista con visión y optimismo; y Zayu, el jaguar, será el goleador con pasión y energía, además de un espíritu fiestero y socialmente consciente.
El Mundial 2026, que comenzará en junio y reunirá por primera vez a 48 selecciones, ya cuenta con estas mascotas que buscan acercar la fiesta del fútbol a los fanáticos de todas las edades.