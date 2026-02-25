La orquesta Hermanos Flores prepara su desembarco en Coachella 2026

A escasos 47 días de su participación en el festival de Indio, California, la Orquesta de los Hermanos Flores afina los detalles de su presentación en el escenario global más importante de la música actual. La agrupación, reconocida como embajadora musical del país, se prepara para un espectáculo de 40 minutos dividido en cuatro bloques, diseñados para integrar la mayor cantidad de éxitos posibles y narrar la trayectoria de la orquesta desde su fundación.

La noticia llegó a través de Daniel Guerrero, hijo de Nory Flores, quien inicialmente recibió la propuesta de Goldenvoice con incredulidad. «No lo creíamos porque pensábamos que era una broma», relató. La confirmación llegó tras una cena con los organizadores, donde se reveló que la elección de los Hermanos Flores fue un proceso meticuloso basado en una lista de reproducción de música salvadoreña. Según Guerrero, los productores del festival destacaron que la orquesta era la formación «idónea» para representar la cultura del país.

El acercamiento se formalizó dos semanas después de la primera llamada, y hoy tiene a la agrupación en intensas jornadas de ensayo.

Uno de los pilares de esta presentación será el componente visual, a cargo del diseñador salvadoreño Róssemberg Rivas quien hará los dos atuendos de Nory Flores. El diseñador manifestó que se han diseñado dos propuestas de vestuario que buscan elevar la indumentaria de espectáculo a la categoría de «monumento nacional».

En cuanto al vestuario que llevará la agrupación, esta fue presentada al público. De igual manera, ambos poseen elementos relacionados con El Salvador. Inspiración en el Torogoz: un diseño en color verde que rinde homenaje al ave nacional y la lleva detallada en pedrería. Identidad en Azul: un segundo atuendo en tonos azules con detalles en pedrería, que representa el color del cielo y los mares salvadoreños.

La confección tiene un enfoque pedagógico, integrando a estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado. «Queremos que estos vestuarios estén confeccionados en el “embellishment” con la nueva generación de diseñadores de El Salvador», explicó Rivas, subrayando la unión entre la experiencia de la orquesta y el talento emergente.

En un contexto de alta tecnología, la orquesta reafirma su compromiso con el sonido orgánico. Nory Flores enfatizó que la esencia de la agrupación radica en el uso de instrumentos reales. «No necesitamos efectos especiales de nada… lo hemos caracterizado por hacerlo todo con el instrumento real», afirmó durante la rueda de prensa.

El repertorio está siendo optimizado para realizar un recorrido histórico que honre el esfuerzo de los fundadores y de todos los músicos que han formado parte de la institución. Además, se confirmó la grabación de un documental que registrará todo el proceso, desde los ensayos actuales hasta el momento en que la bandera salvadoreña se despliegue ante los miles de asistentes que se esperan en el festival.

Para poner la cereza al pastel, la agrupación ha confirmado que, antes de emprender su viaje, ofrecerán un encuentro musical gratuito como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional del público salvadoreño. Aunque los detalles sobre el lugar, la hora y la fecha exacta están por definirse, se sabe que el evento se desarrollará a finales de marzo. Será una noche especial, dónde pretenden invitar a otros artistas nacionales, quienes subirán al escenario para interpretar junto a ellos los éxitos más emblemáticos del grupo.

