Principal
Jueves muy caluroso con lluvias por la noche en varias zonas del país
Para este jueves 04 de diciembre se espera un ambiente muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 37 °C.
De acuerdo con la información, por la tarde no se esperan lluvias, pero durante la noche podrían presentarse en la zona norte y sectores de la cadena volcánica central y occidental.
En la noche, la nubosidad se tendrá en la zona central y occidental con lluvias, en el resto del país, no se esperan lluvias.
El viento variando entre los 8 a 18 km/h. El ambiente estará cálido durante el día y frescas por la noche y la madrugada.
Principal
Ubican y capturan en Soyapango a sujeto que se dedicaba al narcomenudeo
Las acciones de las autoridades no se detienen con el objetivo de mantener la tranquilidad y Seguridad de los salvadoreños en las colonias y comunidades.
En ese sentido, elementos de la Fuerza Armada ubicaron y capturaron a un sujeto que se dedicaba al narcomenudeo en la ciudad de Soyapango, San Salvador Este.
“Ubicamos en la comunidad Panamá, cantón El Limón, Soyapango, San Salvador Este, a Dennis Joas Machado Funes, incautándole cinco porciones de marihuana y una de cocaína”, reportó la institución armada.
De igual manera, detallaron que el sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las próximas horas será llevado ante la justicia por el delito de trafico ilícito.
Principal
Desarticulan red que robaba dinero mediante enlaces falsos en redes sociales
Autoridades de seguridad lograron desarticular una estructura dedicada al hurto de dinero mediante métodos informáticos.
De acuerdo con las investigaciones, los involucrados operaban haciéndose pasar por extranjeros que ofrecían bienes y servicios a través de redes sociales, con el fin de contactar a sus víctimas y obtener acceso a sus datos bancarios.
Las autoridades detallaron que el grupo simulaba transacciones legítimas para generar confianza. Una vez que la persona mostraba interés, los delincuentes solicitaban información personal y enviaban enlaces falsos para completar supuestos procesos de compra o envío.
Con esto, lograban ingresar a las cuentas bancarias de las víctimas y sustraer sus ahorros. Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, memorias USB, tarjetas bancarias y documentos vinculados al esquema delictivo.
Principal
Todo listo para disfrutar la magia de la Villa Navideña en el Centro Histórico
La noche del viernes 05 de diciembre, el Centro Histórico de San Salvador se llenará aún más de muchas luces, tras la inauguración del encendido de la Villa Navideña.
Salvadoreños y turistas extranjeros están invitados en asistir a la plaza Barrios para disfrutar de uno de los eventos más concurridos y esperados durante esta época de fin de año.
El espectáculo iniciará a las 5:00 p. m., con iluminación especial, actividades familiares, música en vivo y todo el ambiente que caracteriza la temporada navideña.
Por muchos años, la Villa Navideña se ha convertido en una tradición que reúne a familias completas y que atrae a turistas nacionales y extranjeros, bajo un clima de paz y de la seguridad que el país vive actualmente.