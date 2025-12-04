Jueves muy caluroso con lluvias por la noche en varias zonas del país

La noche del viernes 05 de diciembre, el Centro Histórico de San Salvador se llenará aún más de muchas luces, tras la inauguración del encendido de la Villa Navideña.

Salvadoreños y turistas extranjeros están invitados en asistir a la plaza Barrios para disfrutar de uno de los eventos más concurridos y esperados durante esta época de fin de año.

El espectáculo iniciará a las 5:00 p. m., con iluminación especial, actividades familiares, música en vivo y todo el ambiente que caracteriza la temporada navideña.

Por muchos años, la Villa Navideña se ha convertido en una tradición que reúne a familias completas y que atrae a turistas nacionales y extranjeros, bajo un clima de paz y de la seguridad que el país vive actualmente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...