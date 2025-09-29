Joven motociclista pierde la vida al intentar hacer el “caballito”

Un motociclista de nacionalidad guatemalteca identificado como Josué Gutiérrez, perdió la vida al accidentarse en la motocicleta en la que se conducía.

De acuerdo con reportes, la tragedia ocurrió durante la noche del sábado 27 de septiembre, tras impactar frontal contra un vehículo, en el sector de Vuelta de Las Morenas, en el Puerto de Iztapa, Escuintla. Guatemala.

Según testigos, Gutiérrez junto a su acompañante habrían intentado realizar maniobras peligrosas «tipo caballito», en la carretera, lo que provocó la pérdida de control y la colisión mortal.

El accidente dejó a dos personas más gravemente lesionadas y fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios a un hospital cercano.

Gutiérrez perdió la vida de manera inmediata y su cuerpo quedó tendido en el asfalto.

Decenas de vecinos se aglomeraron en el lugar conmovidos por la tragedia, mientras elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuerpos de socorro coordinaban las acciones de rescate y el levantamiento correspondiente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...