Jennifer López criticada tras mostrar sus partes íntimas durante un concierto

Jennifer López incendió el escenario del World Pride Music Festival 2025 en Washington D. C. la semana pasada, luciendo su característico estilo atrevido con una impresionante variedad de atuendos.

Los sensuales looks de la icono del pop dejaron boquiabiertos a sus fans, pero no todo el mundo aplaudió.

Los detractores se lanzaron a las redes sociales para criticar a JLo, tachándola de «desesperada» por su atrevido conjunto. «Por el amor de Dios, ¡ponte algo de ropa!», espetó un crítico.

Jennifer López acaparó todas las miradas y causó revuelo en el Festival Mundial de Música del Orgullo 2025 en Washington D. C., con una actuación espectacular en la que derrochó su característico estilo atrevido.

La superestrella de 55 años desfiló por el escenario con una serie de atuendos impresionantes, pero sus atrevidas elecciones de moda desataron un acalorado debate en Internet, con algunos fans alabando su confianza y otros tachándola de «desesperada».

Body plateado brillante

Uno de los looks más destacados fue un brillante body plateado de The Blonds, adornado con cientos de pedrería transparente y con un escote pronunciado y unas atrevidas aberturas en las piernas que resaltaban su tonificado físico.

Otro fue un elegante catsuit negro de charol de Rey Ortiz, con aberturas en color beige que enmarcaban sus caderas. JLo también incendió el escenario con un conjunto de lentejuelas que imitaba llamas, amplificando su ardiente presencia.

En Instagram, López dedicó un «gran agradecimiento» a The Blonds por «arrasar» con sus looks y a Rey Ortiz por ese «feroz catsuit negro». «No solo entendisteis el encargo, lo reescribisteis. ¡Reinas del escenario, coronadas y confirmadas!», escribió emocionada.

Pero no todo el mundo quedó impresionado. Los críticos expresaron su desaprobación en las redes sociales. «Por más que lo intento, no entiendo por qué tiene que actuar medio desnuda todo el tiempo», escribió un comentarista, según Bored Panda.

«¡Ya lo hemos pillado! Tienes un cuerpo fabuloso para tu edad. Ya basta. ¿O por qué molestarse en ponerse ropa?». Otro añadió: «Creo que alguien está desesperada», mientras que un tercero afirmó sin rodeos: «Compórtate como una persona de tu edad». Algunos incluso calificaron sus atuendos reveladores como «medidas desesperadas para llamar la atención».

Por otro lado, los fieles seguidores de JLo la colmaron de elogios. «Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, nos das MÁS. Imparable», se entusiasmó un seguidor. Otra añadió: «Si yo fuera como ella, lo enseñaría todo».

«Aparte de lo joven que sigue pareciendo, ¿podemos hablar de que sigue pareciendo ella misma? Al evitar los rellenos y esas cosas, ha evitado estropearse intentando parecer joven, y eso me encanta. Sigue siendo un 10 sobre 10. Nunca tendremos una súper estrella más guapa», comentó un tercero.

Besando a una bailarina

Durante su actuación en el World Pride, López se tomó un momento para celebrar a sus fans queer, diciendo: «A lo largo de los años, vuestro amor y vuestro apoyo han sido una fuente de fuerza para mí y hoy estoy aquí para celebraros». Continuó diciendo: «Estoy muy feliz de poder estar aquí para celebrar la comunidad, la diversidad, el amor y la libertad».

La actuación se produjo poco después de su actuación como presentadora en los American Music Awards 2025, donde desató la polémica al besar a un bailarín y a una bailarina durante un sensual popurrí que incluía éxitos como Birds of a Feather de Billie Eilish, Not Like Us de Kendrick Lamar y Espresso de Sabrina Carpenter.

Los besos, en particular el que le dio a la bailarina, provocaron acusaciones de «queerbaiting», y algunos afirmaron que estaba utilizando temas LGBTQ+ para llamar la atención. «Nadie más quiere besarla, así que ellos tienen que hacerlo», comentó con sarcasmo uno de sus detractores.

Otro escribió: «Está desesperada por llamar la atención. Y lo está consiguiendo haciendo tonterías». Algunos especularon que estaba tratando de poner celoso a su exmarido Ben Affleck, y un comentarista dijo: «Después de cuatro maridos, necesitaba pasar al otro bando».

Hablando de Affleck, informes de este mes sugieren que el actor de Gone Girl está ansioso por romper sus lazos con López después de que su matrimonio en 2022 terminara en divorcio a principios de este año.

Fuentes afirman que la ex pareja redujo el precio de su mansión de 12 habitaciones en Bel Air de 68 millones de dólares a 60 millones, a pesar de haberla comprado por 60.850.000 dólares en mayo de 2023.

«Ben y J.Lo han rebajado el precio de su mansión de Beverly Hills en 8 millones de dólares menos de lo que pagaron por ella, pero eso no es nada para Ben», declaró una fuente al Daily Mail. «Lo único que quiere es venderla para poder cortar el último lazo que le une a Jennifer».

La fuente añadió: «En última instancia, solo espera que encuentren pronto un comprador y no le importa perder varios millones de dólares. Su matrimonio y su divorcio le han costado millones, ¿qué son unos cuantos millones más? Es un pequeño precio a pagar para Ben». A pesar del golpe financiero, la fuente señaló que Affleck es consciente de que López seguirá presente en su vida debido a la amistad de sus hijos, pero «esta casa es lo último que queda como símbolo de su matrimonio».

Ya sea deslumbrando con pedrería o provocando drama, la actuación de JLo en el World Pride demuestra que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta: amada por algunos, criticada por otros, pero imposible de ignorar.

