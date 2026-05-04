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Inicio de semana con mucho calor y probabilidades de lluvias en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, para este lunes, se prevé la continuidad de temperaturas bastante cálidas en diferentes puntos del país, con parámetros máximos entre los 36 y 38 grados Celsius. Los mayores picos de calor se prevén durante horas del mediodía, cuando la intensidad del sol es más fuerte.
Medio Ambiente también indicó que existe la probabilidad de lluvias a partir del mediodía en zonas de la cordillera volcánica.
«Por la tarde, estará parcialmente nublado, con la posibilidad de lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona montañosa norte, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y al norte de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango», detalló el informe del Marn.
Durante la noche las lluvias podrían tener mayores concentraciones en sectores de la zona norte, alcanzando algunos puntos de la zona central y oriental. La institución agregó que las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de vientos.
La velocidad del viento rondará un promedio entre los 10 a 20 km/h, y ráfagas ocasiones de mayor intensidad en zonas altas y montañosas del país.
«El flujo del este, aportando humedad desde el mar Caribe, junto a una vaguada en Centroamérica, favorecerá el incremento de nubosidad en el territorio, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica», indicaron, sobre los factores climáticos de influyen en El Salvador.
Internacionales
Irán disparó misiles como «advertencia» contra los barcos militares de EE. UU.
La Marina iraní lanzó este lunes disparos «de advertencia» contra buques estadounidenses que entraron en el estrecho de Ormuz en el marco de una operación para ayudar a barcos bloqueados.
Esa vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos está prácticamente cerrada por Teherán desde que empezó el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica del 28 de febrero.
En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 8 de abril.
Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo «un gesto humanitario» y de «buena voluntad» para escoltar a barcos de países «que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio» y que están bloqueados en el Golfo.
La iniciativa, a la que bautizó como «Proyecto Libertad», está destinada según Trump a asistir a los marinos atrapados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.
Según el Mando Central de Estados Unidos en la región (Centcom), para el operativo se iban a movilizar destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 militares.
El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles «se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad», contribuyendo a los «esfuerzos para restablecer el tráfico marítimo comercial».
Dos buques mercantes con bandera estadounidense «han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía», señaló el Centcom.
No obstante, los Guardianes de la Revolución iraníes lo negaron y aseguraron que «ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas». «Las alegaciones (…) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas», agregaron.
Un comandante del ejército iraní, Amir Hatami, dijo que respondieron con «misiles de crucero y drones» al acercamiento de estos destructores. Según la televisión iraní, fueron disparos «de advertencia».
«Guardiana» del estrecho
Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.
Tras haberse estabilizado, los precios del petróleo volvieron a subir. Hacia las 15h35 GMT, el barril de Brent, referencia internacional, crecía un 5.19% hasta los 113.78 dólares.
La cotización seguía, de todos modos, alejada de los 126 dólares que había alcanzado el jueves —un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania—.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó lanzamientos con misiles y drones desde Irán hacia su territorio. Teherán negó estar detrás de estos lanzamientos.
Según el Ministerio de Defensa emiratí, tres misiles de crucero fueron interceptados y otro cayó al mar.
En cambio, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera de Fujaira, donde resultaron heridos tres trabajadores.
Irán negó estar detrás de estos lanzamientos.
También se reportaron ataque contra un petrolero de la compañía emiratí Adnoc y otro buque surcoreano en la zona, que sufrió un incendio.
Desde un primer momento, Irán había respondido amenazante al anuncio de Trump. El jefe del mando central del ejército, el general Alí Abdollahi, advirtió que cualquier fuerza armada extranjera «será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».
«Exigencias excesivas»
La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.
Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.
Irán instó el lunes a Estados Unidos a «adoptar un enfoque razonable» y a abandonar sus «exigencias excesivas», tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.
«En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra», dijo el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.
Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.
La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.
Jetset
La MET Gala 2026 abre el telón con una alfombra roja que promete looks inolvidables
Todo está listo para que esta noche la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelva a convertirse en el epicentro mundial de la moda con la celebración de la MET Gala 2026.
Como cada primer lunes de mayo, la velada reunirá a las figuras más influyentes del espectáculo, el diseño y la cultura en un evento que combina exclusividad, arte y beneficencia.
La edición de este año llega marcada por uno de los regresos más comentados, el de Beyoncé, quien además ejercerá como anfitriona junto a Nicole Kidman, Venus Williams y la histórica organizadora Anna Wintour. Además, se suman como presidentes honorarios Jeff Bezos y Lauren Sánchez.
Aunque la lista completa de invitados se mantiene en secreto, se espera una asistencia cercana a las 450 personalidades.
Entre los nombres más anticipados figura Anne Hathaway, habitual protagonista de la alfombra roja, mientras que la ausencia confirmada de Zendaya dejará un vacío significativo en una gala donde suele marcar tendencia.
Bajo el lema «Fashion Is Art», la temática de este año invita a los asistentes a pensar la moda como una forma de expresión artística. Según la organización, el código de vestimenta propone «expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada».
La alfombra roja, que comenzará a desplegar su espectáculo desde las 6:00 p. m. hora de Nueva York, podrá seguirse en directo a través de las plataformas digitales de Vogue.
La cobertura contará con la conducción de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain será la corresponsal en la alfombra roja.
Nacionales
Presidente Bukele entrega tercera fase de 70 escuelas del programa “Dos Escuelas por Día” en Acajutla
El mandatario realiza la tercera entrega de 70 nuevas escuelas para estudiantes del sector público, desde el Centro Escolar Colonia Alvarado, en Acajutla, Sonsonate.
Antes de iniciar la inauguración, la estudiante Jasiel Hernández dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente por los resultados del programa Dos Escuelas Por Día: «Tener un lugar digno donde estudiar es fundamental, porque aquí es donde formamos nuestro futuro. Cada aula, cada espacio representa una inversión en nosotros, en nuestros sueños y en nuestro país», dijo la alumna durante la cadena nacional transmitida en radio y televisión, así como en redes sociales.
El mandatario felicitó a Jasiel por su discurso, calificándolo como el de una «profesional», pero destacó aún más que se trató de un mensaje desde el corazón: «y eso a veces los profesionales no pueden plasmar, pero alguien que lo escribe desde el corazón tiene un doble valor», comentó el presidente Nayib Bukele.
El jefe de Gobierno explicó que la tercera entrega de 70 escuelas a nivel nacional se suma a los 140 centros escolares inaugurados anteriormente, para un total de 210 en lo que va del programa Dos Escuelas por Día.
Además, detalló que la meta es intervenir 1,100 escuelas en total, gracias a un programa estratégico lanzado en mayo de 2024, con el objetivo de remodelar o reconstruir dos centros escolares diariamente en todo el territorio nacional. También lamentó que los gobiernos anteriores no priorizaran la educación. «En tres días serán 700 escuelas en ejecución y, sumadas a las más de 400 que se habían intervenido previamente, alcanzaremos 1,100 escuelas intervenidas», detalló.
«Este es el Gobierno que más ha invertido en educación, no solo haciendo algo que parecería imposible, como construir dos escuelas diarias. Cada día se inicia la construcción de dos escuelas y se van entregando, así como estas 70», destacó el presidente.
Por otra parte, señaló que la matrícula ha aumentado en las escuelas de todo el país, gracias a la seguridad y a la motivación que los niños y jóvenes tienen al asistir a centros educativos en óptimas condiciones.
«Parece imposible, algunos se reirán, pero así dijeron de la seguridad: que no se podía, que era imposible, que teníamos que vivir con eso. Demostramos que no fue así», afirmó, al señalar que en el ámbito educativo El Salvador también puede convertirse en un ejemplo mundial.
«Me hubiera gustado retroceder 20 años y tomar a esos pandilleros que hicieron cosas malas para educarlos y darles herramientas cuando eran niños. Si eso hubiera pasado, no hubiéramos llegado a ser el país más peligroso del mundo», agregó.