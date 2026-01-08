Incorporarán IA al sistema de videovigilancia Sívar Seguro

Abundante material consistente en fotografías y videos de abuso sexual en contra de menores de edad fue detectado desde España y que era descargado, así como compartido en un grupo de una la aplicación Viber desde El Salvador, por los tres condenados.

Una investigación iniciada en el 2024 por la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol), de Madrid, España, culminó con una condena de tres miembros de una red transnacional de pornografía infantil en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

En la audiencia preliminar, la defensa planteó a la Fiscalía General de la República un procedimiento abreviado que el juez autorizó y con lo cual, los imputados, José Fidel Saravia Gómez, Josué Vladimir Uriarte Martínez y René Alberto Sánchez Mauricio, confesaron los hechos para evitar una pena elevada por dos delitos.

Al admitir los hechos, el juzgado los condenó a tres años de cárcel por el delito de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Si los imputados no hubiesen confesado el delito, en un proceso penal ordinario un tribunal de sentencia los habría condenado con prisión de ocho a 12 años, según el artículo 29 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.

Mientras que por Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, fueron condenados a dos años, en un proceso penal ordinario habrían recibido cinco años según el artículo 30 de la normativa especial.

Según el expediente, el 24 de septiembre de 2024, la OCN de Madrid, informó a las autoridades salvadoreñas que a través de la operación denominada «Víbora» detectaron actos de explotación sexual de menores de edad a través de un agente encubierto.

En grupos de la aplicación Viber rastrearon descarga de contenido de videos e imágenes de abuso sexual infantil intercambiados dentro de dicho grupo de mensajería.

Tras solicitar a los administradores de Viber que facilitaran datos para identificar a las personas que estaban descargando y compartiendo el material, verificaron a los tres imputados quienes eran los usuarios con los números de telefónicos con el prefijo telefónico 503 que pertenece a El Salvador.

Desde Madrid la OCN compartió la información con la Interpol de El Salvador y la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Remitiero el aviso junto al disco compacto que contiene el material de abuso sexual infantil. El 6 de febrero de 2025, expertos hicieron el análisis y extracción de la información del disco donde aparecen los números de teléfonos de los tres imputados.

Los archivos puestos a disposición de las autoridades contienen imágenes del abuso sexual a una adolescente por parte de un adulto y en un video aparecen dos niñas semidesnudas y posteriormente un hombre adulto interactuando y abusando de ellas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...