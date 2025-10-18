Hombre muere atropellado en San Juan Opico mientras conductor se da a la fuga

Bajo la iniciativa del alcalde Mario Durán, la Unidad de Mujer y Familia de la Alcaldía de San Salvador Centro rescató y brindó asistencia inmediata a “Polar”, un perrito que quedó en situación de abandono tras el fallecimiento de su dueña en la comunidad Iberia, Zona 6 del Distrito Capital.

El caso fue reportado mediante un reportaje, el cual fue respondido por el edil de forma inmediata y dando paso a las acciones por parte de las autoridades municipales.

Polar fue encontrado deshidratado y con signos de desnutrición. Gracias al compromiso del alcalde Durán con el bienestar de los animales de compañía, el peludito fue trasladado a una clínica veterinaria bajo la supervisión de la Unidad Municipal de Protección Animal, donde recibió atención integral.

El alcalde informó a través de sus redes sociales: «Actualización: Polar ya está en su nuevo hogar y seguirá recuperándose».

La historia de Polar, un fiel compañero que quedó solo tras la pérdida de su dueña, ha conmovido a los salvadoreños en las redes sociales, recordando que el vínculo de amor y lealtad que los animales ofrecen a quienes los cuidan, es invaluable.

