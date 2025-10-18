Principal
Hombre muere atropellado en San Juan Opico mientras conductor se da a la fuga
Un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 29 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad Este.
Según informó la Policía Nacional Civil, el conductor responsable del accidente huyó del lugar, dejando al peatón sin asistencia inmediata.
Agentes policiales se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes, mientras que el tráfico ha sido reducido a un carril debido a la presencia de los equipos de inspección y peritaje.
“Polar” es rescatado tras la muerte de su dueña y recibe atención veterinaria
Bajo la iniciativa del alcalde Mario Durán, la Unidad de Mujer y Familia de la Alcaldía de San Salvador Centro rescató y brindó asistencia inmediata a “Polar”, un perrito que quedó en situación de abandono tras el fallecimiento de su dueña en la comunidad Iberia, Zona 6 del Distrito Capital.
El caso fue reportado mediante un reportaje, el cual fue respondido por el edil de forma inmediata y dando paso a las acciones por parte de las autoridades municipales.
Polar fue encontrado deshidratado y con signos de desnutrición. Gracias al compromiso del alcalde Durán con el bienestar de los animales de compañía, el peludito fue trasladado a una clínica veterinaria bajo la supervisión de la Unidad Municipal de Protección Animal, donde recibió atención integral.
El alcalde informó a través de sus redes sociales: «Actualización: Polar ya está en su nuevo hogar y seguirá recuperándose».
La historia de Polar, un fiel compañero que quedó solo tras la pérdida de su dueña, ha conmovido a los salvadoreños en las redes sociales, recordando que el vínculo de amor y lealtad que los animales ofrecen a quienes los cuidan, es invaluable.
Vehículo volcó tras atropellar a dos vacas, dejó dos personas lesionadas
Un vehículo que circulaba a excesiva velocidad volcó tras impactar a dos vacas en la carretera que conecta San Miguel con El Delirio, en las cercanías del puente Jute.
El accidente dejó como saldo dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de emergencia en el lugar. Lamentablemente, los bovinos no sobrevivieron al impacto.
Las autoridades locales hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de tragedias
Pelea en Tutunichapa 4 deja a un hombre herido y a una mujer detenida por lesiones
La Policía Nacional Civil informó que un altercado ocurrido en la comunidad Tutunichapa 4, en el centro de San Salvador, terminó con una persona lesionada y otra acusada de amenazas.
Según las autoridades, Linda Odeth Santos de Mejía y José Alfaro Navas Alvarado iniciaron una discusión que escaló hasta la violencia. Durante la confrontación, la mujer golpeó a Alfaro Navas con una botella de vidrio, provocándole lesiones en la frente y el pecho, luego de que este la amenazara con quitarle la vida si no abandonaba el lugar.
Tras el incidente, Santos de Mejía fue remitida por el delito de lesiones, mientras que Alfaro Navas enfrentará cargos por amenazas.