Gordo de Soyacity resulta ileso tras accidente de tránsito

La cantante mexicana Ángela Aguilar continúa en el ojo del huracán, y en esta ocasión fue duramente criticada por su nuevo look, que muchos aseguraron es una copia de Belinda. A través de unas nuevas fotos en Instagram, Ángela Aguilar presume cinturita y cabello largo y rubio, y le dicen “Belinda de Temu”.

Y es que, tras los ataques y burlas por su melena corta, y los múltiples sobrenombres que le asignaron debido a su antiguo corte de cabello, como “La Pelona” o la comparación con la personalidad de Internet, La Venenito, Ángela Aguilar decidió realizarse un cambio radical de look, con el que tampoco se salvó de las críticas y burlas, pues la compararon con la ex de su ahora esposo, Christian Nodal.

Desde hace unos días, a la hija menor de Pepe Aguilar se le ha visto esporádicamente luciendo una melena larga, que muchos pensaron que era una peluca pegada a una gorra. Sin embargo, la cantante de 21 años decidió acabar con los rumores y compartió una imagen frente al espejo, en el que se aprecia que se puso extensiones color castaño claro.

Aún así, no logró evadir las burlas y comparaciones, pues muchos coinciden en que su look es un intento por parecerse a Belinda, ex novia de su ahora esposo, Christian Nodal, y ya le dicen “Belinda de Temu”.

“Belinda de Temu», «Ya se siente Belinda», «Pobre venenito Panini sin identidad, ¿Belinda, eres tú?», «Se quiere parecer a Belinda, pero ni volviendo a nacer», «Una mezcla de Belinda y Cazzu», «Su marido extrañaba el pelo largo», «A Nodal no le gustan pelonas y ella por complacerlo tiene que usar peluca», «Quiere verse como Belinda», fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

