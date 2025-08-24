Principal
Fuerte sismo sacude a El Salvador durante la madrugada de este sábado
Un fuerte sismo sacudió al territorio salvadoreño durante la madrugada de este sábado, 23 de agosto, según informaron las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con datos revisados por Medio Ambiente, se trató de un sismo con magnitud de 6.0 frente a la costa de Ahuachapán. A 80.0 km al suroeste de Barra de Santiago.
El sismo tuvo una profundidad de 20 km., y se registró aproximadamente a las 3:14 de la madrugada de este sábado.
Sobre algunas actividades sísmicas, el MARN detalló que en el distrito de San Lorenzo y sus alrededores han ocurrido 330 sismos, de los cuales 21 han sido sentidos por los habitantes.
Dicho dato se contabiliza desde las 12:29 p.m. del 21 de agosto hasta las 04:00 a.m. de este 23 de agosto de 2025.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse sin título en Arabia Saudita
El acierto en el lanzamiento de penaltis dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudí al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo e Íñigo Martínez sin título.
El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez. Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.
Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.
El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penaltis.
El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno. En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.
Principal
Eliminan enjambre de abejas en Usulután
Un enjambre de abejas generó alarma este sábado en locales comerciales de Santiago de María, Usulután Norte, lo que obligó a realizar un llamado de emergencia a Protección Civil.
El delegado de la zona norte, Alejandro Carranza, junto a personal especializado, se desplazó al lugar para controlar la situación y evacuar el enjambre, evitando así que transeúntes resultaran afectados por picaduras.
Gracias a la rápida intervención de Protección Civil, no se reportaron personas lesionadas y la zona fue asegurada para tranquilidad de comerciantes y visitantes.
Internacionales
Desmienten información falsa sobre supuestos daños en puente Carolina
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) informó a la población salvadoreña que está circulando información falsa sobre el estado del puente Carolina, ubicado en San Miguel.
La institución aclaró que el puente se encuentra en perfecto estado, sin presentar daños estructurales.
Asimismo, señaló que estas obras fueron construidas con tecnología moderna y altos estándares de ingeniería, garantizando seguridad, durabilidad y un tránsito confiable para miles de salvadoreños.