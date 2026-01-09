Principal
Fuerte siniestro vial deja un lesionado en la carretera Panamericana
Una persona resultó lesionada tras sufrir un fuerte siniestro vial deja un lesionado sobre la carretera Panamericana CA-1, en el sentido que de San Salvador conduce hacia Santa Ana.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce atendieron la emergencia e indicaron que el conductor del pick up perdió el control del volante y acabó volcando a un costado de la vía.
“En el lugar, un hombre resultó lesionado, siendo estabilizado y posteriormente trasladado hacia el centro asistencial más cercano”, detalló CS.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades.
Pronostican un viernes con ambiente cálido y posibles lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango
Este viernes, El Salvador tendrá un día con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido por la tarde y posibles lluvias breves al norte de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango.
Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado; en horas de la tarde, se espera que el cielo siga parcialmente nublado, en zonas de montaña, y poco nublado, en el resto del país, con posibles lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango”.
Finalmente, durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con nubosidad en tránsito.
Hernández agregó que el viento se mantendrá del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h). Además, por la tarde, en la zona costera, se presentará el ingreso de la brisa marina, con velocidades de 08 a 15 km/h.
“Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la influencia del flujo del este, el cual transporta bajo contenido de humedad”, detalló el experto del MARN.
Tres personas resultan lesionadas tras fuerte colisión de camionetas en Cabañas
Al menos tres personas resultaron lesionadas tras la fuerte colisión de dos camionetas, la noche del jueves, en el departamento de Cabañas.
“Dos camionetas impactaron frontalmente y, al menos, tres personas resultaron lesionadas, con heridas cortantes, debido a los cristales de las ventanas”, detalló Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Sensuntepeque.
El siniestro ocurrió en el distrito de Sensuntepeque, sobre la salida hacia San Salvador, frente al restaurante Aloha.
“Fueron atendidos por nuestro personal y trasladado en nuestra ambulancia al hospital nacional”, detalló CS.
Internacionales -deportes
Real Madrid gana y jugará contra Barcelona la final de la Supercopa de España
Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.
El uruguayo Federico Valverde (2’) adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55’) amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58’). Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.
El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición. El enfrentamiento comenzó de manera trepidante. Valverde abrió el marcador con un latigazo de falta directa que entró por la escuadra, sin que el arquero esloveno Jan Oblak pudiera evitarlo.
Tras el revés tempranero, el conjunto colchonero reaccionó y empezó a presionar más arriba, lo que provocó pérdidas de los blancos en la salida que el Atleti no supo capitalizar.
Los pupilos de Diego Simeone insistieron en ataque, pero fueron los de Xabi Alonso quienes estuvieron cerca de anotar el segundo hacia la media hora de encuentro. Tras una pausa de hidratación el guion cambió y los colchoneros casi consiguen empatar con dos testarazos de Sorloth. Vinícius y Simeone, amonestados
En la segunda parte, Valverde le filtró una pelota a Rodrygo, quien con un control excepcional ganó la posición para luego definir solo frente a Oblak y sellar el segundo tanto merengue. Pero la tranquilidad madridista duró poco tiempo. En una jugada colectiva por la banda, Giuliano Simeone centró la pelota al segundo palo, donde Sorloth logró ganarle el duelo aéreo a Raúl Asencio para anotar de cabeza y recortar la distancia.
A la desesperada, el “Cholo” Simeone introdujo al francés Antoine Griezmann y al estadounidense Johnny Cardoso. Por el Real Madrid, Vinícius Junior salió del campo y durante el camino al banquillo, el atacante brasileño y Diego Simeone tuvieron un cruce de palabras que terminó en amonestación para ambos. El Atleti tuvo tres oportunidades para empatar antes del final, con dos disparos de Marcos Llorente y uno de “La araña” Álvarez que no encontraron portería. “Era buen día para volver a marcar gol.
Hay que ser autocrítico. Jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos”, declaró Valverde a Movistar+. “Uno siempre quiere empezar ganando. Nos relajamos un poco con el gol del inicio. Nos costó hacer nuestro juego”, añadió el mediocampista uruguayo. En el lado colchonero, Koke Resurrección confesó sentirse mal por la derrota: “Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado. Tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota”.