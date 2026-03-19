Internacionales
Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio
Estados Unidos e Irán endurecen sus posturas mientras la guerra se prolonga sin plazo definido, con amenazas a infraestructuras energéticas, alza del petróleo y creciente presión internacional por el impacto económico y la seguridad en el estrecho de Ormuz.
Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:
Sin «plazo definitivo» para terminar la guerra, dice el Pentágono
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay «un plazo definitivo» para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.
Hegseth afirmó a los periodistas: «Vamos muy bien encaminados» y «en última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: “Bien, hemos logrado lo que necesitamos”».
Canciller de Irán promete que no habrá «moderación» en caso de nuevos ataques
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este jueves que no ejercerá ninguna «moderación» en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.
«Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío», afirmó en X, y añadió: «No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo».
EE. UU. podría retirar sanciones al petróleo iraní ya embarcado
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Washington podría «levantar las sanciones» al petróleo iraní que ya está embarcado y en alta mar, ante el alza de los precios de la energía.
La Organización Mundial del Comercio prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial
El organismo prevé un crecimiento de apenas 1,4% este año si los precios energéticos se mantienen elevados, frente al 4,6% de 2025.
«El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos», advirtió su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala.
Seis países se dicen listos para «contribuir» a la seguridad en el estrecho de Ormuz
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las represalias iraníes y se dijeron «dispuestos a contribuir» a la seguridad en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.
Irán reitera amenazas a infraestructuras energéticas en la región
El ejército iraní reiteró sus amenazas de «destruir» infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de nuevos ataques contra sus instalaciones.
Hezbolá afirma combatir avance israelí en el sur de Líbano
El grupo libanés Hezbolá aseguró que enfrenta el avance del ejército israelí.
Según una fuente cercana a la ONU, las fuerzas israelíes progresan destruyendo «sistemáticamente» aldeas.
Canciller de Omán critica a EE. UU. por guerra con Irán
El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, calificó de «ataque ilegal» la ofensiva y responsabilizó al «liderazgo israelí» de empujar a Donald Trump hacia una «rendición incondicional» de Irán.
Cuatro mujeres muertas en Cisjordania por fragmentos de un misil iraní
El Ministerio de Salud palestino informó de la muerte de una cuarta mujer, embarazada de seis meses, tras la caída de fragmentos de un misil en Cisjordania.
El petróleo se dispara de nuevo
El barril de Brent subía casi 7%, hasta 114,64 dólares, mientras el gas europeo se disparaba hasta un 35%.
Las bolsas europeas caían más de 2% en Londres, París, Milán y Fráncfort.
Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán
Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Catar.
Incendios en dos refinerías de petróleo en Kuwait
Dos refinerías de la petrolera nacional de Kuwait resultaron incendiadas tras ataques con drones, informó el ministerio de Información.
Dos combatientes de un grupo proiraní muertos en Irak
Dos miembros de las Fuerzas de Movilización Popular murieron en bombardeos «israelí-estadounidenses».
Irán no boicoteará el Mundial pero sí a EE. UU.
El presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Tach, afirmó que su país no boicoteará el Mundial, pero sí a Estados Unidos.
Internacionales
El bebé macaco Punch se adapta con valentía y atrae a multitudes en Japón
«¡Punch!», «¡Punch!», corean con entusiasmo decenas de visitantes al ver al bebé macaco que se ha convertido en una sensación en internet y que cada día atrae a multitudes al zoológico de Ichikawa, en las afueras de Tokio.
El pequeño macaco de siete meses fue rechazado por su madre nada más nacer. Las imágenes del animal en las que aparece siendo maltratado por otros miembros del grupo y aferrándose desesperadamente a un peluche naranja de orangután que le dieron sus cuidadores para consolarlo se volvieron virales.
Una comunidad de internautas preocupados por su bienestar empezó a compartir noticias bajo la etiqueta #HangInTherePunch («Aguanta, Punch»).
El fenómeno no tardó en trascender: el macaco se ha convertido en un imán para el público y ahora atrae a multitudes al zoológico, incluidos numerosos turistas extranjeros.
Su situación parece estar mejorando. El zoológico que lo alberga anunció que el joven macaco de pelaje oscuro se va adaptando poco a poco a la vida en el recinto: ya no se aferra constantemente a su peluche e incluso empieza a hacerse algunos amigos.
Punch conmueve tanto, «es porque la gente puede identificarse con él», dice a AFP Jon Frigillana, un turista estadounidense de 30 años.
«Ha pasado por muchas dificultades, pero ver cómo supera la adversidad (…) es realmente conmovedor», añade Frigillana, para quien contemplar a Punch resulta reconfortante en un momento en que la actualidad está dominada por guerras y crisis.
Entre 2.000 y 3.000 personas acuden cada día al zoológico de Ichikawa, una cifra que multiplica por diez la afluencia habitual en invierno, indicó a AFP Takashi Yasunaga, uno de los responsables del recinto.
Un taxista de la zona, que prefirió mantener el anonimato, estima que «alrededor de la mitad» de las personas que ve yendo al zoológico son extranjeros, un fenómeno «nunca antes visto» en la zona.
«Algunos turistas extranjeros se suben al taxi y, con una gran sonrisa, simplemente dicen ‘Punch’ para indicar adónde quieren ir», comenta divertido.
Las imágenes que mostraban algunos momentos difíciles de Punch con otros macacos generaron críticas hacia el zoológico, especialmente de organizaciones como PETA, que denunciaron el uso de animales como atracciones.
Sin embargo, según Takashi Yasunaga, en la estricta jerarquía social de los macacos japoneses, es habitual que los individuos dominantes «disciplinen» a los recién llegados, un comportamiento que, subrayó, no equivale al maltrato en términos humanos.
«Seguimos de cerca cómo Punch se integra al grupo y aprende las reglas de la sociedad de los monos», añadió.
Durante una visita reciente, periodistas de AFP vieron al pequeño macaco jugando solo y acercándose tímidamente a otros animales, aunque a menudo acababa regresando a su peluche.
El zoológico confía en que, con el tiempo, deje atrás su orangután de felpa, y se convierta en un miembro más de la comunidad de macacos.
Internacionales
Precio del petróleo Brent sube 5 % por temor a escalada en Oriente Medio
El precio del petróleo Brent del mar del Norte se disparó más de 5 % el jueves, luego de que Irán amenazara con atacar instalaciones de sus vecinos en el Golfo en represalia por el bombardeo de uno de sus campos gasíferos.
La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.
Hacia las 02H15 GMT, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 5,02% a 112,77 dólares por barril en el comercio asiático.
El de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 2,67% a 98,89 dólares por barril.
En medio de la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir el campo gasífero iraní South Pars si la planta de Catar Ras Laffan es atacada de nuevo.
Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmado por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo.
En tanto, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio perdía 2,69 %, mientras el índice Kospi de la bolsa de Seúl caía 2,65%.
Internacionales
Suecia prepara ley para obligar a aceptar pagos en efectivo en supermercados y farmacias
Muchos suecos llevan años sin tocar billetes, pues muy pocos comercios aceptan dinero en efectivo y prácticamente todos los pagos se realizan con tarjeta o a través de servicios en línea.
La mayoría de las sucursales bancarias ya no aceptan depósitos ni retiros de efectivo, por lo que los clientes se acaban orientando hacia servicios de banca en línea.
Sin embargo, a principios de marzo el banco central sueco recomendó a los hogares ahorrar 1.000 coronas (unos 93 euros) en efectivo por adulto para cubrir una semana de compras de productos de primera necesidad.
Además, instó a los suecos a asegurarse de disponer de varios medios de pago, entre ellos el efectivo, tarjetas de crédito y servicios de pago en línea mediante el celular, «en caso de perturbaciones temporales, de crisis o, en el peor de los casos, de guerra».
El proyecto presentado este miércoles exigiría también que los bancos permitan a sus clientes depositar dinero en efectivo y que las tiendas y las empresas tengan acceso a servicios para ingresar su recaudación diaria en efectivo.
Según estadísticas oficiales, la cantidad de dinero en efectivo en circulación en Suecia se ha reducido prácticamente a la mitad desde 2008.
«La digitalización de la sociedad se ha producido muy rápidamente y ha creado muchas oportunidades, pero también ha entrañado ciertos riesgos», señaló en un comunicado el ministro de Administración Pública, Erik Slottner.
«Uno de los principales riesgos es que la exclusión digital se generaliza, especialmente entre las personas mayores», añadió el ministro.
Según él, es «importante, para reforzar nuestro nivel de preparación», exige a los supermercados y a las farmacias que acepten pagos en efectivo.