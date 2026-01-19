Principal
Estos serán los precios de los combustibles en El Salvador para los próximos días
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer este lunes los precios de los combustibles en El Salvador para los próximos días del mes de enero e inicios de febrero de 2026.
Estos costos se mantendrán vigentes desde este martes 20 de enero hasta el próximo lunes 2 de febrero, según lo determinado por la institución.
Los precios de referencia para los combustibles no experimentan cambios, y se mantienen para la presente quincena.
En dicho período, el costo de la gasolina regular en la zona central será de $3.55, mientras que para la zona occidental será de $3.56 y para la zona oriental será de $3.59.
Por su parte, la gasolina superior tendrá un valor de $3.83 para la zona central, mientras que para la zona occidental será de $3.84 y oriental de $3.87.
Finalmente, el diésel tendrá un precio de $3.42 para la zona central, mientras que en el occidente del país será de $3.43 y en el oriente de $3.87.
«Sé que hay campañas para debilitar al Madrid», asegura Arbeloa
El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este lunes que hay «campañas» con el propósito de perjudicar al equipo en alusión a la sonora pitada que algunos de sus jugadores y el presidente Florentino Pérez recibieron el sábado ante el Levante en el Bernabéu.
«Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren», señaló primero Arbeloa en rueda de prensa previa al partido contra el Mónaco en Champions League.
«Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar», agregó el salmantino, que sustituyó la pasada semana a Xabi Alonso, después de que el conjunto blanco perdiera la Supercopa ante el FC Barcelona.
Preguntado a qué se refería a las campañas contra el Real Madrid, Arbeloa evadió en su respuesta: «Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco. Para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión».
Sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición, el entrenador merengue afirmó que «estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando».
«Vini, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión», insistió.
Para acabar con los pitos, Arbeloa remarcó que Vinícius y Jude Bellingham, el otro jugador damnificado, deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante. «Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor», dijo.
El técnico destacó que sus jugadores son conscientes de la «trascendencia» de una victoria ante el Mónaco, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y pasar directamente a octavos.
FMI mejora previsión de crecimiento mundial para 2026
El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.
El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3.3 % este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0.2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que «la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores», lo que indica vulnerabilidad.
Si bien la economía global parece estar «dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025», esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.
Más bien, los desafíos se vieron compensados por «vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica», explicó un periodista.
Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.
Crecimiento en América Latina
Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2.2 %, 0.1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.
Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1.6 % (-0.3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1.5 %.
El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectarán tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.
Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.
Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4.1 % en 2025 a 3.8 % en 2026.
Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.
«Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial», dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.
No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.
La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales.
Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.
La anulación de algunos aranceles «inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global», sostuvo Gourinchas.
Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.
Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.
Existe la posibilidad de una «corrección del mercado» si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.
Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.
Divergencia
El FMI estima que el repunte de la inversión y el gasto en tecnología agregó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento anualizado promedio del PIB de Estados Unidos en los tres primeros trimestres de 2025.
Esto compensó el último cierre del gobierno a finales de año por un desacuerdo presupuestario en el Congreso.
Gourinchas destacó la divergencia entre Estados Unidos -que está experimentando un salto en la inversión en IA- y otras economías avanzadas.
El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2.4 % para 2026, 0.3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
En cambio, prevé un crecimiento del 1.3 % en la zona euro.
El crecimiento en China e India también es «relativamente sólido» en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.
De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.
Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es «aún más importante» que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.
Capturan a pandillero salvadoreño que planeaba atacar a policías en Guatemala
En Guatemala fue capturado el pandillero de la 18, Alexis Soto Gutiérrez, alias Snoopy, cuando realizaba labores de vigilancia para perpetrar un ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de dicho país.
El arresto lo ejecutaron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la Calle Principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
«Fue capturado por investigadores de la Dipanda y policías de la comisaría 51 un terrorista de la mara 18, luego de ser descubierto cuando vigilaba movimientos del personal policial de la subestación local, por lo que fue interceptado cuando pretendía escapar», publicó la PNC guatemalteca.
Según la investigación de las autoridades de ese país, Soto Gutiérrez es miembro activo de la estructura «Solo para Locos» que delinquía en la zona donde fue arrestado.
Dentro de la estructura criminal tenía la función de poste, «montaba vigilancia para posteriormente perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga. Sus tatuajes lo delatan como miembro de la referida mara», destacó la Policía de Guatemala.
Al momento de ser capturado le decomisaron una porción de cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. Se informó que será expulsado de Guatemala y será entregado a las autoridades salvadoreñas para que sea procesado.
Al ser puesto a la orden de El Salvador, el pandillero será remitido a la Fiscalía General de la República para que le inicie una causa penal por el delito de agrupaciones ilícitas en un tribunal contra el crimen organizado