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Emprendedores promueven la gastronomía salvadoreña en México
El Salvador posicionó su gastronomía en México con diferentes platillos típicos preparados por salvadoreños que residen en dicha nación norteamericana, afirmó recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores.
«La Embajada de El Salvador acreditada en México realizó recientemente un Mercadito Gastronómico, con el propósito de abrir el espacio a emprendedores de la diáspora para que dieran a conocer sus negocios, así como promover platillos de nuestra gastronomía salvadoreña», comunicó la cancillería a través de un comunicado.
Según detalló la cartera de Estado, el Mercadito Gastronómico se realizó en las instalaciones de la Embajada de El Salvador, en la ciudad de México, donde un grupo de emprendedores salvadoreños, ofrecieron al público una variedad de platillos típicos, así como diversos productos nostálgicos, entre otros.
Además, la cancillería comentó que los mercaditos gastronómicos se han implementado con el propósito de fortalecer los lazos con la comunidad salvadoreña a través de la gastronomía, logrando una importante asistencia de la diáspora salvadoreña, así como público mexicano y centroamericano.
Los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de platillos típicos, incluyendo pupusas, yuca frita, pan dulce, atoles, así como bebidas tradicionales como cebada, horchata y fresco de ensalada, así como ceviches al estilo salvadoreño, que tienen una preparación distintiva en comparación con los que se acostumbran en la Ciudad de México, resaltando que nuestras cocineras deleitaron a todos con pan dulce y bocadillos típicos de El Salvador.
Por otra parte, la actividad fue de suma importancia para sostener acercamientos y generar vínculos con socios potenciales, tanto para concretar oportunidades comerciales como para impulsar inversiones y otras ideas productivas.
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Capturan a pandillero deportado de Estados Unidos
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro informó, hoy, la captura de Jimmy Josué Martínez Chavarría, señalado de ser integrante de la MS 13 y quien había huido a Estados Unidos.
«En El Salvador, los pandilleros deportados no regresan a las calles: acá son terroristas y van directo a la cárcel y a responder dentro de la causa penal contra la MS13 internacional», informó el ministro Villatoro.
Según publicó el funcionario en sus redes sociales, Martínez Chavarría fue deportado y capturado al momento de su llegada al arribar a El Salvador.
«No vamos a repetir los errores del pasado. Tenemos el compromiso de garantizar que ninguna otra generación de salvadoreños vuelva a convivir con estos asesinos seriales, adoradores de la muerte y el terror», agregó el funcionario.
Jetset
The Rolling Stones anuncian «Foreign Tongues», su nuevo álbum de estudio
La icónica agrupación The Rolling Stones confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio «Foreign Tongues», previsto para el 10 de julio bajo el sello Polydor Records en conjunto con Universal Music Group. El proyecto llega menos de tres años después de «Hackney Diamonds», disco que marcó su regreso y obtuvo reconocimiento internacional.
Como antesala del álbum, la banda estrenó el sencillo «In the Stars» el pasado 5 de mayo en plataformas digitales, junto con el tema «Rough and Twisted», que abre el disco. Este último ya había generado expectativa tras circular en una edición limitada en vinilo bajo el nombre «The Cockroaches», despertando interés entre fanáticos y coleccionistas.
El álbum, compuesto por 14 canciones, fue grabado en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres, bajo la producción del ganador del Grammy Andrew Watt, quien también trabajó en el proyecto anterior de la banda. La grabación estuvo marcada por un proceso creativo intenso que, según sus integrantes, permitió capturar una energía fresca sin perder la esencia del grupo.
En «Foreign Tongues», Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood cuentan con la participación de colaboradores habituales como Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. Además, el disco incluye una aparición especial del fallecido baterista Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021.
El proyecto también incorpora colaboraciones de alto perfil, entre ellas Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, lo que amplía la expectación por el álbum.
Sobre el proceso, Jagger destacó la intensidad de las sesiones y la cercanía creativa lograda en el estudio, mientras Richards subrayó el entusiasmo de seguir produciendo música tras décadas de carrera. Por su parte, Wood resaltó el ambiente colaborativo que permitió concretar muchas tomas en el primer intento.
Con este lanzamiento, The Rolling Stones continúan consolidando su legado como una de las bandas más influyentes del rock, apostando por una propuesta que combina su sonido característico con nuevas exploraciones musicales.
Internacionales
El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio
El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio, centenario de la muerte de su creador, Antoni Gaudí, donde bendecirá la torre más alta del templo, según la agenda de su viaje a España (6- 12 de junio) anunciada el miércoles.
por AFP 6 de mayo de 2026 En DePlaneta Tiempo de lectura:2 mins read
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«Hay una gran expectativa», aseguró el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, tras la publicación de los detalles del viaje por parte del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El viaje de León XIV arrancará el 6 de junio en Madrid con un encuentro con el rey Felipe VI y una gran misa en el centro el domingo 7.
El lunes 8 se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de un encuentro por la tarde con la «comunidad diocesana» en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.
A continuación se desplazará a Barcelona, donde celebrará una vigilia de oración el martes 9 en el Estadio Olímpico, antes de la inauguración al día siguiente de la torre más alta de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926).
El célebre arquitecto catalán fue declarado «venerable» por el Vaticano en 2025, primer paso en el camino hacia la beatificación.
Más tarde, León XIV se desplazará a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en dos islas del archipiélago de Canarias, punto clave en la ruta migratoria hacia Europa. Esta cuestión es de gran interés para el pontífice, al igual que lo era para su predecesor Francisco.
Para este viaje de una semana, en el que se espera una gran influencia de público, hay previstos 22 discursos y homilías.
La última visita de un papa a España fue en agosto de 2011, cuando Benedicto XVI visitó Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).
Tras su desplazamiento a Mónaco en marzo y una gira por cuatro países de África en abril, este será el tercer viaje al extranjero del papa en 2026 y el cuarto desde su elección en mayo de 2025.
España prepara un amplio dispositivo de seguridad para su visita, con más de 13.000 policías y guardias civiles, sin contar los efectivos locales, según anunció el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La visita del papa tendrá lugar unos meses después de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia española para indemnizar a las víctimas de agresiones sexuales cometidas por religiosos, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.