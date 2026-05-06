El Salvador es sede de diálogo para atención de víctimas

Durante tres días, El Salvador es sede del Diálogo Regional sobre Capacidades Sostenibles para abordar la Contaminación Residual y Fortalecer la Asistencia a Víctimas en las Américas, informó el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).

En el evento participan representantes de Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Surinam, Zambia, entre otros; además de organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con el INABVE, el diálogo regional permite analizar la implementación de las obligaciones en temas como la construcción de capacidades sostenibles, las mejores prácticas tras el desminado, la integración de la asistencia a víctimas en sistemas nacionales, el acceso a servicios de salud física y mental. También la inclusión socioeconómica, el fortalecimiento de redes de sobrevivientes y el impacto de la inteligencia artificial en la garantía de derechos.

«En cumplimiento de todo lo que se estaba haciendo con la administración de Nayib Bukele, se está trabajando la reinserción productiva para las personas víctimas de las minas, en la reinserción psicosocial, les hemos dado continuidad desde 2020 hasta la fecha, con seguimiento de casos y tratamiento postraumático. También la parte de la reinserción en grupo familiar, porque no solo nos quedamos con atender a la víctima, sino que atendemos a su grupo; a sus hijos por medio de becas, y a sus esposas con programas psicosociales de temas de adulto mayor, y luego con el tema de la inversión económica que hace el Estado salvadoreño», explicó a «Diario El Salvador» el presidente del INABVE, Daniel Platero.

El funcionario indicó que para «las inversiones no contributivas para todas las personas afectadas por el conflicto armado en el país se están brindando $14.5 millones mensuales».

Platero agregó que también se cuenta con el programa de salud integral, donde se identifica a víctimas con estrés postraumático o pérdidas físicas debido a minas.

«Este se inicia con jornadas grupales para detectar necesidades, seguidas de terapias individuales o especializadas según el caso. El proceso incluye vivir el duelo por la pérdida de miembros», dijo.

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