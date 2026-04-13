Internacionales
El rey emérito español Juan Carlos I recibe en Francia un premio
El exjefe de Estado, de 88 años, será galardonado con un premio especial en el marco de la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), una iniciativa organizada desde 1991 por la asociación Lire la Société y que cada año recompensa varias obras de carácter político.
Juan Carlos I asistirá con sus hijas, las infantas Cristina y Elena, a la ceremonia, en el emblemático palacio Borbón a orillas del Sena, indicó la organización.
En «Reconciliación», coescrito con la autora francesa Laurence Debray y publicado a finales del año pasado, el rey emérito habla sobre su papel en la transición democrática, sus tensas relaciones familiares y el «error» que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.
«Es un libro que relata una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el retorno de la democracia» en España, explica a AFP Luce Perrot, fundadora de Lire la Société.
Sobre la polémica desatada en España esta semana tras el anuncio del premio, Perrot dice que es «ridículo».
«Este testimonio es fundamental para la historia política de Europa y de España», añade, insistiendo en que el jurado, formado por una veintena de periodistas y editorialistas de los principales medios francesas, «juzga un libro» no una persona.
El galardón a las memorias del rey emérito se trata de un premio especial del jurado, al margen de la principal categoría de la jornada, cuyo ganador saldrá de entre tres finalistas.
«Reconciliación» reabrió el debate en España sobre el legado del reinado de Juan Carlos I y sus vínculos con el dictador Francisco Franco, cuya muerte supuso su acceso al trono.
Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica a Franco, quien gobernó España con mano de hierro tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).
Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos de Borbón fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.
Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.
Dos años después, atrapado en una serie de escándalos, abdicó en favor de su hijo Felipe.
En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en la región de Galicia, en el noroeste.
Internacionales
Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles sin sufragar
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.
Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.
El «JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril», dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.
Internacionales
Precio del petróleo vuelve a superar los $ 100 tras fracaso de diálogo de paz
La referencia estadounidense del petróleo volvió a superar los 100 dólares el barril el lunes, tras el fracaso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el anuncio de Donald Trump de un bloqueo de puertos iraníes.
El barril de West Texas Intermediate (WTI) aumentaba 8,6% a 104,90 dólares en la apertura del comercio asiático del lunes.
El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 7,7% a 102,5 dólares.
Los precios del crudo se habían hundido y las acciones se dispararon la semana pasada luego de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.
Pero las conversaciones de paz en Islamabad colapsaron el domingo, con muestras de pesimismo de los dos bandos.
Trump posteriormente anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz a partir del lunes.
Internacionales
Tragedia en Haití: estampida en fortaleza histórica deja al menos 30 muertos
Una estampida durante una visita turística a una fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, entre ellos varios jóvenes, informó el domingo a la AFP un ministro del gobierno.«El Ministro de Cultura y Comunicación confirmó la muerte de 30 personas», declaró el ministro de Cultura Emmanuel Menard a la AFP en un mensaje escrito.
«Los heridos están recibiendo actualmente la atención médica necesaria, y un equipo de rescate está buscando a las personas desaparecidas», dijo Menard, sin precisar el número exacto de heridos.
El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante «una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes», indicó el gobierno haitiano en Facebook.La fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cerrada hasta nuevo aviso, agregó el ministro Menard.
La cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.
Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.
«Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios», indicó el gobierno en un comunicado.