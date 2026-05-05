Internacionales
El Chapo pide a las autoridades de EE.UU. que le transfieran a México
El excapo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua cruel.
Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.
La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes.
«Esta es una carta cortés sobre (…) las evidencias, que no fueron probadas», explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.
El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su «derecho a volver» a su país, sin aclarar si su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México.
En otra misiva del 20 de abril el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.
Esos documentos «no probarán (sic) mi cruel castigo» añade. «El veredicto de mi juicio no fue justo», asegura.
El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.
Joaquín Guzmán invoca además la protección de «la primera a la quinta enmienda» de la Constitución estadounidense.
El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.
Internacionales
Francia impone millonaria multa contra farmacéuticas por publicidad antiobesidad
Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2.34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.
La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.
Estas campañas son «susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos», subraya.
La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1.78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.
La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108,766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.
La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.
Novo Nordisk France indicó a AFP que «rechaza firmemente» la decisión del organismo y que estudia recurrirla.
Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era «conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana».
Internacionales
Irán disparó misiles como «advertencia» contra los barcos militares de EE. UU.
La Marina iraní lanzó este lunes disparos «de advertencia» contra buques estadounidenses que entraron en el estrecho de Ormuz en el marco de una operación para ayudar a barcos bloqueados.
Esa vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos está prácticamente cerrada por Teherán desde que empezó el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica del 28 de febrero.
En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 8 de abril.
Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo «un gesto humanitario» y de «buena voluntad» para escoltar a barcos de países «que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio» y que están bloqueados en el Golfo.
La iniciativa, a la que bautizó como «Proyecto Libertad», está destinada según Trump a asistir a los marinos atrapados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.
Según el Mando Central de Estados Unidos en la región (Centcom), para el operativo se iban a movilizar destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15,000 militares.
El ejército estadounidense afirmó que sus destructores con lanzamisiles «se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad», contribuyendo a los «esfuerzos para restablecer el tráfico marítimo comercial».
Dos buques mercantes con bandera estadounidense «han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía», señaló el Centcom.
No obstante, los Guardianes de la Revolución iraníes lo negaron y aseguraron que «ningún navío comercial ni petrolero ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas». «Las alegaciones (…) de los responsables estadounidenses son infundadas y completamente falsas», agregaron.
Un comandante del ejército iraní, Amir Hatami, dijo que respondieron con «misiles de crucero y drones» al acercamiento de estos destructores. Según la televisión iraní, fueron disparos «de advertencia».
«Guardiana» del estrecho
Mientras tanto, las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial.
Tras haberse estabilizado, los precios del petróleo volvieron a subir. Hacia las 15h35 GMT, el barril de Brent, referencia internacional, crecía un 5.19% hasta los 113.78 dólares.
La cotización seguía, de todos modos, alejada de los 126 dólares que había alcanzado el jueves —un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania—.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó lanzamientos con misiles y drones desde Irán hacia su territorio. Teherán negó estar detrás de estos lanzamientos.
Según el Ministerio de Defensa emiratí, tres misiles de crucero fueron interceptados y otro cayó al mar.
En cambio, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera de Fujaira, donde resultaron heridos tres trabajadores.
Irán negó estar detrás de estos lanzamientos.
También se reportaron ataque contra un petrolero de la compañía emiratí Adnoc y otro buque surcoreano en la zona, que sufrió un incendio.
Desde un primer momento, Irán había respondido amenazante al anuncio de Trump. El jefe del mando central del ejército, el general Alí Abdollahi, advirtió que cualquier fuerza armada extranjera «será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».
«Exigencias excesivas»
La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.
Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.
Irán instó el lunes a Estados Unidos a «adoptar un enfoque razonable» y a abandonar sus «exigencias excesivas», tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.
«En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra», dijo el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.
Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.
La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.
Internacionales
Controlan incendios forestales en Japón tras 11 días de combate en Iwate
Cientos de bomberos y más de 1,000 soldados combatieron desde finales de abril las llamas que quemaron 1,600 hectáreas de la región montañosa de Iwate.
Los incendios que arrasaron bosques del norte de Japón, considerados entre los más grandes en más de 30 años, fueron controlados después de 11 días, informaron las autoridades.
Al menos ocho edificios fueron dañados y dos personas sufrieron heridas menores, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Miles de personas fueron evacuadas.
El alcalde de la localidad de Otsuchi, Kozo Hirano, dijo el sábado a periodistas que había sido «informado de que el incendio fue controlado», después de visitar la zona con bomberos.
Indicó que las llamas fueron extinguidas gracias al trabajo aéreo y terrestre de los bomberos, así como a las fuertes lluvias.
Según la agencia noticiosa Kyodo, se trata de los segundos mayores incendios forestales en más de 30 años.
Los inviernos cada vez más secos han incrementado el riesgo de incendios forestales.
Los científicos advierten que el cambio climático causado por el hombre hace que las sequías sean más intensas y prolongadas, lo cual que propicia los incendios forestales.