EEUU y El Salvador fortalecen su cooperación en la ONU
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante el encuentro, ambos reafirmaron su compromiso compartido de promover la prosperidad económica de sus ciudadanos y de apoyar las prioridades mutuas en la región, incluyendo el restablecimiento de la estabilidad en Haití.
Landau agradeció a la ministra Hill el respaldo del Gobierno DEL Presidente Nayib Bukele en las evacuaciones médicas en Haití y destacó la colaboración a través del Grupo Permanente de Socios para prevenir el colapso total de las instituciones haitianas. Además, subrayó las oportunidades estratégicas de inversión que fortalecen los intereses comerciales de Estados Unidos en El Salvador.
El subsecretario Landau enfatizó que la alianza entre ambos países ha contribuido a una región más segura y fuerte, y reiteró el compromiso estadounidense con mantener y profundizar esta relación estratégica.
Autoridades detienen a hombre que hizo señas de la pandilla MS
La Policía Nacional Civil informó que William Arturo Cienfuegos Marroquín, conocido como El Cipitío, fue captado en un video difundido en redes sociales haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, con la intención de atemorizar a la población.
El detenido fue ubicado en el caserío Las Canoas, cantón Mizata, distrito de Teotepeque, La Libertad. Según las autoridades, Cienfuegos Marroquín cuenta con antecedentes por allanamiento de morada.
Las autoridades reiteraron que no se tolerará que ninguna persona haga alusiones a pandillas y anunciaron que El Cipitío será procesado por agrupaciones ilícitas.
Giulia Zanoni de La Unión es la nueva Miss Universo El Salvador 2025
La modelo Giulia Zanoni, representante del departamento de La Unión, fue coronada como Miss Universo El Salvador 2025 en la gran final celebrada el viernes 26 de septiembre en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en Santa Tecla. Zanoni, quien fue confirmada como candidata de La Unión a tan solo dos días de la gala final, sorprendió al público y generó debate debido a su incorporación de último momento.
Su llegada se dio tras la renuncia de Zaraí Mone y otras delegadas, aunque la directora nacional del certamen no había mencionado su nombre en la conferencia de prensa previa. Con experiencia internacional como ex Miss Grand El Salvador y Top 20 en Miss Grand International 2024, Zanoni se perfilaba como una de las favoritas para la corona. Su trayectoria y preparación fueron clave para su destacada participación en el certamen.
La próxima cita internacional será el certamen de Miss Universo 2025, programado para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, donde Zanoni representará a El Salvador en busca de la corona mundial.
Su participación en Miss Universo El Salvador 2025 es un reflejo del talento y potencial de las mujeres salvadoreñas en el ámbito internacional.
Impulsan torre Art Haus para fortalecer el turismo en San Salvador
Luis Rodriguez, director ejecutivo del COAMSS – OPAMSS, informó sobre los avances del proyecto Art Haus, una inversión de $50 millones de un portafolio total de $500 millones de dólares por parte de Polaris. La obra, ubicada en el centro de San Salvador, consiste en una torre de 18 niveles con 244 unidades, diseñada para potenciar la industria turística y responder a la demanda de visitantes de negocios.
Durante una visita técnica, Rodriguez destacó que este proyecto se suma a una serie de iniciativas conjuntas con la Dirección de Operaciones Turísticas (DOT), liderada por Paola Bardi, con el objetivo de homologar procesos, mejorar niveles de eficiencia y fortalecer estrategias de fomento a la inversión en el país.
Con Art Haus, se espera no solo ampliar la oferta de alojamiento para turistas, sino también generar oportunidades económicas y dinamizar el sector empresarial en San Salvador.