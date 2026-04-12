Internacionales
EE.UU. e Irán terminan negociaciones sin acuerdo pero la tregua sigue en pie
Irán y Estados Unidos terminaron el domingo sus negociaciones en Islamabad sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero la región se aferra a la esperanza de que se mantenga la frágil tregua.
El vicepresidente JD Vance, líder de la delegación estadounidense, abandonó la capital pakistaní tras lamentar la ausencia de un «compromiso firme» iraní de renunciar a las armas nucleares.«Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan», agregó.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó en X que su equipo negociador presentó «iniciativas constructivas, pero en última instancia la otra parte no pudo ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones».
El fracaso de las negociaciones genera preocupación por la posibilidad de que la reanudación de los combates provoque un aumento de los precios mundiales de la energía y cause nuevos daños al transporte marítimo y a las instalaciones petroleras y gasísticas del Golfo.
Sin embargo, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció el domingo que su principal oleoducto de este a oeste volvió a estar operativo tras haber sufrido daños en ataques anteriores.
Y el Ministerio de Transporte de Catar comunicó que iba a levantar algunas restricciones al transporte marítimo en el Golfo.Pakistán, cuyos dirigentes reunieron a las partes rivales en la mesa de negociaciones, afirmó que seguiría facilitando el diálogo e instó a ambos países a seguir respetando la tregua temporal, establecida en un principio durante dos semanas para buscar un acuerdo de paz duradero.«Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego», declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar.
El sitio web de noticias estadounidense Axios citó a una fuente anónima al tanto de las negociaciones, según la cual entre los puntos de desacuerdo figuraban «la exigencia de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y su negativa a renunciar a sus reservas de uranio enriquecido».
El ministro de Salud británico, Wes Streeting, en nombre de su gobierno, declaró a Sky News que el fracaso de las negociaciones era «decepcionante», pero «eso no significa que no merezca la pena seguir intentándolo».
Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una represalia de Teherán que ha sumido a Oriente Medio en un conflicto y ha sacudido la economía mundial.Irán y Estados Unidos acudieron a las conversaciones, mediadas por Pakistán, con posiciones maximalistas.
Las tensiones se hicieron evidentes cuando los medios iraníes acusaron a Washington de plantear «exigencias excesivas» sobre el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de su cierre efectivo por parte de Irán durante la guerra.Esa vía es uno de los instrumentos de presión de que dispone Irán.
Ante ello, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que dos buques de guerra cruzaron esta vía marítima para una operación previa a su desminado, pocas horas después de que Trump asegurara que su país había iniciado «el proceso de desbloqueo» del estrecho.Pero los Guardianes de Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con tratar «severamente» a barcos militares que transiten por el estrecho de Ormuz, informó el domingo la televisión estatal.
El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió varias horas después del inicio de las conversaciones del sábado en que Estados Unidos ya había triunfado en el campo de batalla al matar a líderes iraníes, entre ellos el guía supremo Alí Jamenei, y destruir infraestructuras militares clave.«Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual.
La razón es que hemos ganado», afirmó.Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra incluyen también el desbloqueo de los activos iraníes sujetos a sanciones y el cese de la guerra de Israel contra Hezbolá en Líbano.Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Israel sostuvo que este país no está incluido en la tregua.
El sábado, los ataques israelíes en el sur del Líbano mataron a un total de 18 personas, según el Ministerio de Salud.El ejército israelí anunció haber atacado, en las últimas 24 horas, más de 200 objetivos de Hezbolá. El miércoles llevó a cabo en Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día, según el último saldo.Las autoridades libanesas informaron que, desde el 2 de marzo, se han registrado 2.020 muertos y 6.436 heridos.Según la presidencia libanesa, el martes están previstas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos.Netanyahu quiere un acuerdo que «perdure generaciones».
Internacionales
Keiko Fujimori, un comediante y un “trumpista” lideran la carrera presidencial en Perú
La hija del expresidente Fujimori, un comediante de televisión y un empresario millonario admirador de Trump que se compara con un cerdito: tres figuras de la derecha llegan como favoritos a las presidenciales de este domingo en Perú.
Keiko Fujimori lidera las últimas en una primera vuelta con un récord de 35 candidatos, que prevé un balotaje en junio entre ella y quien gane el pulso entre Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.
Keiko Fujimori, la otrora combativa fundadora del partido de derecha populista Fuerza Popular, muestra hoy un tono más moderado que en sus anteriores campañas.Administradora formada en Estados Unidos, madre de dos hijas y divorciada, ha forjado por dos décadas una dinastía en nombre de su padre fallecido, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).
«No tiene otra alternativa» que ganar en su cuarta postulación consecutiva desde 2011, dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, quien investiga desde la academia al fujimorismo.
La candidata, de 50 años, se presenta como la opción segura para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios al apelar al recuerdo de su padre, una figura que polariza al país.Aunque condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori es considerado artífice de la derrota del maoísta Sendero Luminoso, la guerrilla más cruenta de las Américas y cuyos métodos fueron comparados con los Jemeres Rojos de Camboya.
El comediante Carlos Álvarez, un conocido imitador de políticos que irrumpió en la campaña con el nuevo partido País para todos, es la gran novedad de los comicios.Arrancó relegado en los sondeos, pero a una semana de la votación desplazó del segundo lugar a López Aliaga, a quien supera por escaso margen.El humorista, de 62 años, empuña un discurso de derecha radical. Ofrece mano de hierro y pena de muerte contra los sicarios, a quienes quiere declarar «objetivo militar».«Esos miserables no merecen vivir», dijo a la AFP.
Católico a ultranza y empresario millonario, Rafael López Aliaga, que adoptó el apodo Porky por su parecido con el cerdito de dibujos animados Porky Pig, postula por segunda vez. Ha sido uno de los animadores de la campaña al dar rostro a un nacionalismo cristiano que navega con guiños a Donald Trump.Célibe a sus 65 años, este miembro del Opus Dei y líder de Renovación Popular fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025. Ingeniero de formación, hizo fortuna al frente de un grupo empresarial financiero, hotelero y ferroviario.
Para combatir la delincuencia, propone expulsar a los migrantes venezolanos irregulares «a su Venezuela querida» y firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú.También promete cárceles en medio de la Amazonía y, como Fujimori, retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Internacionales
Polémica en Colombia: vallenato suena en cárcel de máxima seguridad
La presentación del cantante de vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Colombia, ante cabecillas de bandas criminales de Antioquía que participan en la mesa de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, ha generado controversia en el país sudamericano y a escala internacional.
En un video difundido en redes sociales, citado por medios locales, se observa al artista que interpreta sus canciones mientras decenas de internos presencian el espectáculo en un ambiente diferente de las condiciones habituales.
Ante esto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó y cuestionó las críticas que en días anteriores el mandatario colombiano lanzó hacia el sistema penitenciario salvadoreño, cuando especificó que existen «campos de concentración» donde se vulneran los derechos de los detenidos.
«Ahora entiendo el porqué de sus críticas al Cecot: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás», expresó el presidente Bukele en X.La semana pasada —ante los señalamientos de Petro—, el jefe de Estado dijo que El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de su población carcelaria a la que, a criterio de Petro, se le «violan sus derechos».
«Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles», reafirmó Bukele.Ante la reiterada propuesta, hasta el cierre de esta nota, Petro o su Gobierno no se habían pronunciado.Este hecho en la cárcel colombiana se asemeja a la situación que los gobiernos del FMLN permitieron en las cárceles del país, donde videos evidenciaron las fiestas en el interior de los recintos durante la época de la tregua.
De acuerdo con medios colombianos y denuncias públicas de concejales de Medellín, entre ellos Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el evento se llevó a cabo el miércoles 8 de abril de 2026 y habría sido financiado por los reclusos, cabecillas de las bandas criminales; quienes presuntamente recolectaron cerca de 500 millones de pesos colombianos (aproximadamente $137,513) para costear artistas, comida y bebidas alcohólicas.
Internacionales
Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan al menos 10 muertos
Al menos 10 personas murieron tras una serie de ataques israelíes registrados en el sur de Líbano, en medio de la escalada de violencia en la región. Los bombardeos se producen en el contexto del conflicto entre Israel y el grupo Hezbolá, que ha intensificado los enfrentamientos en las últimas semanas.
De acuerdo con reportes, los ataques han impactado diversas zonas, provocando víctimas mortales y daños materiales, mientras continúan las operaciones militares en el área. La situación se mantiene tensa, con intercambios de fuego que han dejado un creciente número de afectados.