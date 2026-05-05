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Desarrollo de lujo Sentosa Residences 523 presenta avance del 42 %
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Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
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Avanzan obras de reconstrucción de tres puentes en San Miguel
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
Internacionales -deportes
El Atlético tiene ambición de final
El Atlético de Madrid visita hoy al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.
Tras el 1-1 de la ida, todo está por decidirse en el Emirates Stadium, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016 cuando cayó ante el Real Madrid.
«Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final», dijo ayer el delantero del Atlético Antoine Griezmann.
Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que «vamos a ir con todo para llegar a la final».
Autor del gol del empate en la ida, la «Araña» tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parecía tenerlo en sus planes.
«En el partido de la semana pasada, tuvo un partido muy bueno y, bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide», dijo Simeone en rueda de prensa.
El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.
De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions.
Y si del lado español centran sus esperanzas en el astro argentino, del lado londinense esperan en Bukayo Saka encontrar la clasificación.
Hijo predilecto del Arsenal, Bukayo Saka ha abandonado la enfermería en el mejor momento y ya ha dado muestras de su versión estelar con el fin de llevar al éxito a los «Gunners», comenzando por la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.
A sus 24 años, el delantero de zurda exquisita encarna el rostro sonriente y el corazón palpitante del club inglés, con el brazalete de capitán en el brazo cuando no juega el noruego Martin Odegaard.
Así ocurrió el sábado contra el Fulham (3-0) y brilló en su primera titularidad en más de un mes, con un regate fulminante y una asistencia para empezar, un gol para aderezar su regreso y una sustitución en el descanso, por precaución.
«Vuelve en el momento más importante de la temporada y ahora está fresco. Está fresco de cabeza y su determinación está en lo más alto», celebró su entrenador, Mikel Arteta.
Internacionales -deportes
La Roma golea a la Fiorentina y sigue en la pugna por la próxima Champions
La Roma venció con comodidad a la Fiorentina por 4-0 este lunes y se colocó a un punto de la última plaza de la Liga de Campeones en la Serie A.
Gianluca Mancini (13′), Wesley (17′) y Mario Hermoso (34′) dejaron prácticamente sentenciado el triunfo en poco más de media hora en la capital italiana, antes de que Niccolo Pisilli (58′) añadiera el cuarto para mantener la presión sobre la Juventus, cuarta clasificada.
La Roma, quinta en la tabla con 64 puntos, visitará el domingo al Parma, duodécimo, mientras que el Como, sexto con 62, visitará al descendido Hellas Verona más temprano ese mismo día y la Juve, con 65, se desplazará a Lecce el sábado.
El Nápoles, segundo con 70 puntos; y el AC Milan, tercero con 67, son los otros ocupantes de las plazas de Liga de Campeones, con tres jornadas por disputarse, además de la conseguida por el ya campeón Inter de Milán.
La lucha por el Scudetto terminó el domingo después de que el Inter venciera 2-0 al Parma para conquistar su tercer título liguero en seis temporadas.
La Roma de Gian Piero Gasperini se adelantó cuando el capitán del equipo, Gianluca Mancini, acertó tras un pase de cabeza de Nicolo Pisilli.
El extremo brasileño Wesley duplicó la ventaja de los romanos cuatro minutos más tarde con un remate de primeras.
El partido quedó sentenciado nueve minutos antes del descanso, cuando Manu Koné asistió al lateral izquierdo español Mario Hermoso.
Poco antes de la hora de juego, el centrocampista italiano Pisilli marcó su primer gol desde febrero con un cabezazo para echar sal a la herida de la Viola.
Antes, el atacante neerlandés Tijjani Noslin anotó el gol de la victoria en el minuto 92 en el triunfo por 2-1 de la Lazio sobre el Cremonese, dejando al equipo de Jamie Vardy a cuatro puntos de la salvación.