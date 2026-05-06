Internacionales
Cusco: Asesinan y desmembran a guía turístico
El guía turístico de Cusco, Perú, Rhudy Benavides, conocido como «el embajador de los Andes», fue asesinado en un crimen de extrema violencia cometido por Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años. Según la reconstrucción fiscal, en un caso calificado como «repugnante y macabro», los acusados invitaron a la víctima a ingerir alcohol en una vivienda del sector Manantiales del Inca.
De acuerdo con la investigación, cuando Benavides se quedó dormido por los efectos del alcohol, los sospechosos lo atacaron utilizando un tenedor, una navaja y un martillo. Posteriormente, vendieron su teléfono móvil para obtener dinero con el que compraron más alcohol y drogas.
Ambos desmembraron el cuerpo con objetos punzocortantes. Parte de los restos fue entregada a siete perros que se encontraban en la vivienda. Los huesos largos fueron fragmentados y guardados en bolsas, mientras que otros restos fueron colocados en recipientes y ollas.
La Policía indicó que esa fue la escena encontrada en el domicilio tras una denuncia anónima. «Se trata de homicidio calificado en la modalidad de asesinato. El cuerpo estaba descuartizado y en distintos recipientes. Terrible, horroroso, macabro», señaló un agente. Las autoridades presumen que los restos hallados en ollas habrían sido preparados para consumo porque estaban cocinados junto a verduras.
Cóndori confesó los hechos con gran frialdad, mientras que el otro implicado presenta antecedentes por violación de menores.
Ambos permanecerán en prisión preventiva por nueve meses, según la orden del fiscal. Al momento del crimen se encontraban bajo los efectos de drogas y alcohol.
Benavides fue sepultado este lunes en medio de una multitud.
Internacionales
El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio
El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio, centenario de la muerte de su creador, Antoni Gaudí, donde bendecirá la torre más alta del templo, según la agenda de su viaje a España (6- 12 de junio) anunciada el miércoles.
por AFP 6 de mayo de 2026 En DePlaneta Tiempo de lectura:2 mins read
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«Hay una gran expectativa», aseguró el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, tras la publicación de los detalles del viaje por parte del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El viaje de León XIV arrancará el 6 de junio en Madrid con un encuentro con el rey Felipe VI y una gran misa en el centro el domingo 7.
El lunes 8 se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de un encuentro por la tarde con la «comunidad diocesana» en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.
A continuación se desplazará a Barcelona, donde celebrará una vigilia de oración el martes 9 en el Estadio Olímpico, antes de la inauguración al día siguiente de la torre más alta de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926).
El célebre arquitecto catalán fue declarado «venerable» por el Vaticano en 2025, primer paso en el camino hacia la beatificación.
Más tarde, León XIV se desplazará a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en dos islas del archipiélago de Canarias, punto clave en la ruta migratoria hacia Europa. Esta cuestión es de gran interés para el pontífice, al igual que lo era para su predecesor Francisco.
Para este viaje de una semana, en el que se espera una gran influencia de público, hay previstos 22 discursos y homilías.
La última visita de un papa a España fue en agosto de 2011, cuando Benedicto XVI visitó Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).
Tras su desplazamiento a Mónaco en marzo y una gira por cuatro países de África en abril, este será el tercer viaje al extranjero del papa en 2026 y el cuarto desde su elección en mayo de 2025.
España prepara un amplio dispositivo de seguridad para su visita, con más de 13.000 policías y guardias civiles, sin contar los efectivos locales, según anunció el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La visita del papa tendrá lugar unos meses después de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia española para indemnizar a las víctimas de agresiones sexuales cometidas por religiosos, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.
Internacionales
Adolescente abre fuego en escuela y deja dos muertos
Un adolescente abrió fuego ayer en una escuela en el noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a un alumno, informaron las autoridades.
El ataque ocurrió por la tarde en una escuela secundaria de Rio Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, señaló el gobierno estatal en un comunicado.
También fue detenido el padre del adolescente y propietario del arma de fuego usada en el ataque.
La Policía Civil de Acre abrió una investigación para esclarecer los motivos y establecer responsabilidades.
«Ante la tragedia, el Estado manifiesta su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, a la comunidad escolar del Instituto Sao José y a todos los profesionales de educación impactados por este episodio», dijo el gobierno en el comunicado.
Se han movilizado equipos de apoyo psicológico para ofrecer soporte a los alumnos y profesores, agregó. Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado brasileño.
Internacionales
Indonesia contempla prohibir el comercio electrónico a menores de 16 años
El gobierno indonesio está considerando prohibir el acceso a las plataformas de comercio en línea a los menores de 16 años, declaró el miércoles la ministra de Comunicaciones a la AFP, poco después de prohibirles el acceso a las redes sociales.
«Las plataformas de comercio en línea son las siguientes en la lista, ya que constatamos que niños fueron víctimas de estafas a través del comercio en línea», afirmó la ministra de Comunicaciones a carga del sector digital, Meutya Hafid, durante una entrevista en Yakarta, sin dar más detalles.
La prohibición de las redes sociales entró en vigor en marzo con el objetivo de privar a unos 70 millones de niños indonesios del acceso a ocho plataformas consideradas «de alto riesgo»: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video en directo) y Roblox.
La ministra agregó que la prohibición deberá aplicarse en el futuro «a todas las plataformas digitales», incluidos los sitios de venta en línea.
Indonesia sigue así la línea de varios países, liderados por Australia, que refuerzan las restricciones de edad en las redes sociales para proteger a los más jóvenes de contenidos perjudiciales, así como de los efectos nocivos asociados a la exposición a contenidos adictivos en estas plataformas.