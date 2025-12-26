Internacionales -deportes
CR7 cumplió su tradicional celebración de Navidad en pijama
Cristiano Ronaldo volvió a cumplir con su tradicional celebración navideña en familia: la estrella del fútbol compartió la Navidad junto a sus seres queridos… ¡todos en pijama! Como cada año, el jugador mantiene esta divertida costumbre, mostrando un lado cercano y familiar que encanta a sus seguidores.
El “Bicho” mostró su faceta más íntima y familiar. El astro portugués, que mantiene viva la ilusión de alcanzar el gol número 1.000 y de disputar su sexto y último Mundial con la Selección de Portugal, se permitió una pausa lejos del gimnasio y la alta exigencia física para compartir un momento especial con los suyos.
Junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos, el delantero celebró las fiestas siguiendo una clásica tradición europea: todos vestidos con pijamas cuadriculados y reunidos alrededor de un árbol de Navidad repleto de regalos.
Raphinha regala ropa y comida a los más necesitados en su ciudad natal
El brasileño Raphinha tuvo un gesto de nobleza con los habitantes de su ciudad natal en Brasil.
El ariete del Barcelona aprovechó las vacaciones de Navidad para regresar a su ciudad natal y regalar ropa y comida a los más necesitados.
En redes sociales se viralizaron videos del atacante del Barcelona regalando cajas con alimentos y ropa.
Muchos aprovecharon para saludar a Raphinha y tomarse una fotografía con su ídolo.
Charles Barkley se sincera sobre la disputa con Michael Jordan y critica el «ego» de la leyenda de la NBA
El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, habló sobre por qué se rompió su relación con Michael Jordan.
Las superestrellas de la NBA de los 90 se han convertido, con razón, en dos de los mejores jugadores de todos los tiempos tras sus impresionantes carreras. Jordan, considerado universalmente el mejor jugador de todos los tiempos, ganó seis campeonatos de la NBA, mientras que Barkley es recordado infamemente como el mejor jugador de la historia de la NBA que nunca lo ganó todo.
Y aunque ambos fueron rivales en la cancha, con varias batallas reñidas a lo largo de sus ilustres carreras, mantuvieron una estrecha amistad fuera de ella; Barkley afirmaba que eran «mejores amigos». Ambos llevan más de 20 años retirados y se les ha visto jugando al golf juntos en varias ocasiones.
Pero desde hace más de 10 años, los dos no han hablado una palabra entre sí después de una pelea, y Barkley explicó exactamente lo que había sucedido. Hoy en día, Barkley es considerado uno de los mejores analistas de la NBA del país, con una actitud implacable ante las críticas cuando las considera dignas. Jordan, por su parte, apenas aparece en público y casi nunca concede entrevistas. Sin embargo, sigue siendo el propietario de los Charlotte Hornets, el equipo de su ciudad natal, del que se convirtió en accionista mayoritario en 2010.
En ese equipo, han tenido grandes dificultades, con el peor récord de la liga y cometiendo varios errores en sus selecciones del draft. Barkley ha criticado esto y, en última instancia, esto provocó su despido.
Barkley le dijo a CBS: «Michael no estuvo de acuerdo con algo que dije y rompió la amistad. Y creo que no tiene suficiente gente a su alrededor que le diga ‘No’. Se ofendió mucho y no hemos hablado; se puso furioso».
«Me llamó y lo último que oí fue: «¡Hijo de puta, que te jodan! Se supone que eres mi chico». Barkley defendió sus acciones y a un analista por qué criticó las decisiones de Jordan como propietario de los Charlotte Hornets.
Dijo: «Voy a hacer mi trabajo, porque no tengo ninguna credibilidad si critico a otras personas que están en la misma situación y no critico a mi mejor amigo.
Yo también tengo ego. No puedes ser bueno en algo… eso no te da derecho a ser un imbécil. Me tiene en la mira (si quiere hablar)». Jordan no ha sido entrevistado desde 2020 y ha hablado muy poco sobre su relación con Barkley.
Dani Alves invierte en club de Portugal y evalúa volver a jugar en 2026
Daniel Alves realizó una primera inversión para adquirir el 50% del Sporting Clube de São João de Ver, equipo que milita en la tercera división del fútbol portugués. De acuerdo con información obtenida por ESPN, el acuerdo contempla la compra del porcentaje restante una vez finalice la temporada 2025/26, según lo pactado entre las partes involucradas.
Cuando complete la adquisición total del club del norte de Portugal, el exfutbolista brasileño habrá desembolsado cerca de un millón de euros, cifra que no incluye los gastos operativos relacionados con personal e infraestructura.
Además de su rol como inversor, Alves evalúa la posibilidad de volver a competir oficialmente como jugador durante un período de al menos seis meses, entre enero y junio de 2026. Por ahora, esa opción continúa en fase de análisis.
El exlateral derecho no juega de manera profesional desde enero de 2023, cuando fue imputado y posteriormente detenido en España por un caso de agresión sexual. A sus 42 años, Alves busca cerrar su carrera deportiva dentro del campo de juego.
En marzo pasado, el Tribunal de Justicia de Cataluña absolvió al exjugador de forma unánime, al considerar que el testimonio de la denunciante no era suficiente para sostener la condena. Alves había sido sentenciado en febrero de 2024 a cuatro años y medio de prisión, tras una acusación presentada por una mujer de 23 años, quien afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.
Luego de permanecer 14 meses en prisión preventiva, Alves obtuvo la libertad bajo fianza el 25 de marzo de 2024, tras pagar un millón de euros. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia al determinar la insuficiencia de pruebas, una decisión que derivó en su absolución definitiva.
Desde su salida de prisión, ha estado vinculado al fútbol desde un rol más discreto, especialmente en Europa, actuando como intermediario y con la intención de prepararse para una futura carrera como entrenador.