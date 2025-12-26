CR7 cumplió su tradicional celebración de Navidad en pijama

El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, habló sobre por qué se rompió su relación con Michael Jordan.

Las superestrellas de la NBA de los 90 se han convertido, con razón, en dos de los mejores jugadores de todos los tiempos tras sus impresionantes carreras. Jordan, considerado universalmente el mejor jugador de todos los tiempos, ganó seis campeonatos de la NBA, mientras que Barkley es recordado infamemente como el mejor jugador de la historia de la NBA que nunca lo ganó todo.

Y aunque ambos fueron rivales en la cancha, con varias batallas reñidas a lo largo de sus ilustres carreras, mantuvieron una estrecha amistad fuera de ella; Barkley afirmaba que eran «mejores amigos». Ambos llevan más de 20 años retirados y se les ha visto jugando al golf juntos en varias ocasiones.

Pero desde hace más de 10 años, los dos no han hablado una palabra entre sí después de una pelea, y Barkley explicó exactamente lo que había sucedido. Hoy en día, Barkley es considerado uno de los mejores analistas de la NBA del país, con una actitud implacable ante las críticas cuando las considera dignas. Jordan, por su parte, apenas aparece en público y casi nunca concede entrevistas. Sin embargo, sigue siendo el propietario de los Charlotte Hornets, el equipo de su ciudad natal, del que se convirtió en accionista mayoritario en 2010.

En ese equipo, han tenido grandes dificultades, con el peor récord de la liga y cometiendo varios errores en sus selecciones del draft. Barkley ha criticado esto y, en última instancia, esto provocó su despido.

Barkley le dijo a CBS: «Michael no estuvo de acuerdo con algo que dije y rompió la amistad. Y creo que no tiene suficiente gente a su alrededor que le diga ‘No’. Se ofendió mucho y no hemos hablado; se puso furioso».

«Me llamó y lo último que oí fue: «¡Hijo de puta, que te jodan! Se supone que eres mi chico». Barkley defendió sus acciones y a un analista por qué criticó las decisiones de Jordan como propietario de los Charlotte Hornets.

Dijo: «Voy a hacer mi trabajo, porque no tengo ninguna credibilidad si critico a otras personas que están en la misma situación y no critico a mi mejor amigo.

Yo también tengo ego. No puedes ser bueno en algo… eso no te da derecho a ser un imbécil. Me tiene en la mira (si quiere hablar)». Jordan no ha sido entrevistado desde 2020 y ha hablado muy poco sobre su relación con Barkley.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...