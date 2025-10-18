Principal
Conductor de Kia Soul se pasa señal de alto y choca contra motociclista en Santa Ana
Un fuerte accidente vial se registró esta tarde en la intersección de la 9.ª y 11.ª calle, en el municipio de Santa Ana.
De acuerdo con reportes, el conductor de un vehículo tipo Kia Soul se pasó una señal de alto e impactó contra un motociclista.
El percance dejó como resultado al motociclista lesionado y tendido sobre la vía, por lo que Cruz Verde llegó al lugar para brindarle atención prehospitalaria.
Las autoridades reiteran a los conductores sobre la responsabilidad al volante y de respetar todas las señales viales, para evitar posibles accidentes.
Principal
Motociclista resulta gravemente lesionado en accidente
Socorristas brindaron los primeros auxilios este sábado que resultó lesionado un accidente de tránsito en el oriente del país.
El hecho se registró sobre la calle que de Febles conduce hacia Placitas, en el departamento de San Miguel.
El conductor fue identificado como Cristian Ovidio, de 20 años.
Los socorristas recomiendan a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos por la ley de tránsito
Principal
San Miguel realizará este sábado su Desfile de Correo
San Miguel da inicio a sus esperadas fiestas patronales con uno de los eventos más coloridos y tradicionales: el Desfile de Correo que se desarrollará este sábado.
El evento está programado que se desarrolle a las 5:00 de la tarde y comience desde el Estadio Charlaix hasta el Parque Guzmán.
El Desfile de Correo es solo el inicio de una serie de actividades que culminarán con el gran Carnaval de San Miguel, uno de los eventos más importantes y esperados de El Salvador.
Internacionales
Le quitan la vida a transportista nicaragüense al llegar a zona fronteriza El Guasaule
Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.
Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.
Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.
Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.
Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.