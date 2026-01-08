Principal
Condenan a tres miembros de red transnacional de pornografía infantil
Abundante material consistente en fotografías y videos de abuso sexual en contra de menores de edad fue detectado desde España y que era descargado, así como compartido en un grupo de una la aplicación Viber desde El Salvador, por los tres condenados.
Una investigación iniciada en el 2024 por la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol), de Madrid, España, culminó con una condena de tres miembros de una red transnacional de pornografía infantil en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
En la audiencia preliminar, la defensa planteó a la Fiscalía General de la República un procedimiento abreviado que el juez autorizó y con lo cual, los imputados, José Fidel Saravia Gómez, Josué Vladimir Uriarte Martínez y René Alberto Sánchez Mauricio, confesaron los hechos para evitar una pena elevada por dos delitos.
Al admitir los hechos, el juzgado los condenó a tres años de cárcel por el delito de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Si los imputados no hubiesen confesado el delito, en un proceso penal ordinario un tribunal de sentencia los habría condenado con prisión de ocho a 12 años, según el artículo 29 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.
Mientras que por Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, fueron condenados a dos años, en un proceso penal ordinario habrían recibido cinco años según el artículo 30 de la normativa especial.
Según el expediente, el 24 de septiembre de 2024, la OCN de Madrid, informó a las autoridades salvadoreñas que a través de la operación denominada «Víbora» detectaron actos de explotación sexual de menores de edad a través de un agente encubierto.
En grupos de la aplicación Viber rastrearon descarga de contenido de videos e imágenes de abuso sexual infantil intercambiados dentro de dicho grupo de mensajería.
Tras solicitar a los administradores de Viber que facilitaran datos para identificar a las personas que estaban descargando y compartiendo el material, verificaron a los tres imputados quienes eran los usuarios con los números de telefónicos con el prefijo telefónico 503 que pertenece a El Salvador.
Desde Madrid la OCN compartió la información con la Interpol de El Salvador y la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Remitiero el aviso junto al disco compacto que contiene el material de abuso sexual infantil. El 6 de febrero de 2025, expertos hicieron el análisis y extracción de la información del disco donde aparecen los números de teléfonos de los tres imputados.
Los archivos puestos a disposición de las autoridades contienen imágenes del abuso sexual a una adolescente por parte de un adulto y en un video aparecen dos niñas semidesnudas y posteriormente un hombre adulto interactuando y abusando de ellas.
Empresarial
LNB realiza primer sorteo del año dedicado a los Reyes Magos
En la Lotería iniciaron el primer Sorteo LOTRA del año 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha cargada de tradición, esperanza e ilusión.
Esto consolída la filosofía de acompañar el “algún día” de miles de salvadoreños, al brindar oportunidades reales para que puedan cumplir sus metas, aspiraciones y propósitos. Con cada sorteo, acercamos la posibilidad de transformar historias y convertir sueños en realidades.
.
.
El Día de Reyes Magos remonta al episodio bíblico del nacimiento de Jesús, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron hasta el pesebre para ofrecer obsequios cargados de profundo simbolismo: oro, incienso y mirra. De este pasaje nace una tradición que, año con año, fortalece valores como la fe, la esperanza y la generosidad, especialmente en la niñez salvadoreña.
Lotería se enorgullece contribuir al desarrollo y crecimiento de El Salvador, no solo a través de los premios que entregamos y que impactan positivamente a familias en todo el país, sino también mediante nuestras acciones de beneficencia, financiadas gracias a la venta de nuestros productos.
.
.
Durante el 2025, beneficiamos a 534,941 salvadoreños con una inversión social de $857,824.98, reafirmando nuestro compromiso con la población.
Durante la fase previa del sorteo, nuestro Team Lotería realizó un recuento del emblemático Sorteo del Gordo Navideño, una tradición que marcó el cierre del 2025 y que continuará en este 2026, permitiéndonos seguir generando ilusión y oportunidades para los salvadoreños.
.
Además, recordamos que los sorteos ordinarios se mantienen con normalidad, conservando su modalidad de precios, venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una atractiva bolsa de dinero a repartir, invitando a la población a participar cada semana y a acercarse a la posibilidad de cumplir su “algún día”.
A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.º 433:
Primer Premio: $350,000 – Billete N.º 23360. Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 38154. Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29924. Vendido.
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe… quizás tu “algún día” es hoy.
Sintonizá todos los Miércoles de Alegría en sus redes sociales. También podés ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.
.
Internacionales -deportes
Un Barça demoledor se cita en la final de la Supercopa tras golear al Athletic
El campeón de Liga dio un golpe de autoridad y ya espera a Real Madrid o Atlético.
Sin Lamine Yamal de inicio, al no estar al 100 %, y jugando los últimos 20 minutos, pero con Pedri guiando el fútbol de un Barça que firmó la mayor goleada de la Supercopa de España en las seis ediciones disputadas en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick se impuso (5-0) a un Athletic endeble en defensa.
El Athletic Club, sin Nico Williams por «pequeñas molestias» empezó con energía. Tres saques de esquina en dos minutos, con Robert Navarro empujando desde el costado izquierdo y Oihan Sancet teniendo en sus botas la primera ocasión con peligro del encuentro para el equipo vasco, pero el disparo en el minuto 9 le salió blando a las manos de Joan García.
Y hasta ahí llegó un Athletic Club, pitado por la mayor parte de la afición local que se dio cita en el Alinma Stadium de Yeda y que no se llenó para la semifinal: 50.141 espectadores de 60.000 posibles. El público saudí tenía claro a su equipo favorito. Y también a su jugador: Pedri.
Aclamado cada vez que tocaba el balón el canario, por sus botas empezó el dominio del Barça. Él inició las dos grandes ocasiones de los azulgrana -y finalizó la primera, sin éxito-, pero los disparos fueron detenidos con facilidad por un Unai Simón cuya noche fue a peor.
Del minuto 22 al 38, el FC Barcelona finiquitó la semifinal. Cuatro goles encajados por el Athletic en seis minutos dejaron sin emoción un partido que ya de por sí tenía ritmo lento.
Ferran Torres dio la razón a su entrenador, que volvió a apostar por él en lugar de Robert Lewandowski, en su segundo partido como suplente. Anotó Ferrán, en un disparo mordido dentro del área, su 14º gol de la temporada. Protestó el Athletic Club una falta en el inicio de la jugada, a juicio de los jugadores rojiblancos inexistente, señalada por el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos de Berenguer sobre Raphinha. Protestas infructuosas.
Gol legal para un Barcelona que encontró el segundo en el minuto 30 en una conexión Pedri-Raphinha en banda izquierda que culminó Fermín con un disparo potente en el segundo palo. Remató sin oposición por parte de la defensa y con un Unai Simón fuera de sitio, tras tapar en exceso el primer palo.
Aunque el peor momento para Unai llegó en el minuto 34, cuando un disparo de Roony Bardghji, el elegido por Flick para ocupar el lugar de Lamine Yamal, quien no se entrenó en la previa y descansó este miércoles, se le coló por debajo de los brazos al intentar bloquearlo.
Tampoco estuvo acertado el guardameta en el cuarto gol encajado por su equipo, en el que, en el minuto 38, Raphinha dejó atrás a Areso con facilidad y disparó fuerte al palo corto de Unai Simón. Con Joan García, en la portería opuesta del campo, apretando por un hueco en la convocatoria de una selección española en la que Simón es el titular.
Un 4-0, mismo resultado que reflejaron los 90 minutos del enfrentamiento entre ambos equipos en Liga el pasado 22 de noviembre, que dejó la semifinal vista para sentencia. El Barça atisbando la final del domingo contra Atlético de Madrid o Real Madrid y el Athletic Club diciendo adiós a la, hasta la fecha, posibilidad más cercana de ganar un título en la temporada en la que la exigencia de la Liga y Liga de Campeones parece pasarles factura a los de Ernesto Valverde.
Eso sí, el colmillo del Barça no se quedó en el vestuario. Raphinha puso el quinto en el minuto 52 culminando una jugada de rechaces dentro del área que cayeron en las botas de los jugadores azulgrana. Todo de cara para ellos.
No tardó Valverde en agotar los cambios del Athletic y Flick en dar descanso a futbolistas importantes, mientras Lamine saltó al césped para disputar los últimos 20 minutos de un partido más que decidido en el que Unai Gómez, en el 78, tuvo un mano a mano para anotar un gol que hubiera sido intrascendente, pero mandó fuera el disparo ante Joan García
Principal
Madre es sentenciada por no cumplir con la cuota alimentaria de su hijo
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Rosa Lidia M. de C. por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
La pena impuesta fue de un año y seis meses de prisión, sustituida por trabajos de utilidad pública, además del pago de $2,175 en concepto de cuotas alimenticias adeudadas
Según lo resuelto en la sentencia, el tribunal estableció que la imputada incumplió con la obligación de cancelar una cuota mensual de $75, monto fijado por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de su hijo adolescente.
El impago corresponde al período comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2025