Cinco personas enfrentan proceso por venta de inmuebles con escrituras falsas en San Salvador
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó la fase de instrucción en el caso penal contra cinco personas acusadas de falsedad ideológica, documental y uso de documentos falsos, en perjuicio de la fe pública y dos víctimas subsidiarias. El monto del perjuicio asciende a 225,000 dólares.
Entre los procesados se encuentra Edwin Armando Domínguez Zarco, acusado de falsedad ideológica, quien continuará en prisión. A Yancy Patricia Marín Nerio, Miguel Ernesto Canjura Pinto y Alexander Torres Ramírez se les otorgaron medidas sustitutivas a la detención, mientras que Claudia Guadalupe Martínez Pérez permanece prófuga, con orden de captura vigente.
Los hechos se remontan a 2020, cuando se vendieron dos propiedades en Valle Las Delicias, San Martín, mediante escrituras falsas que permitieron transferir los bienes sin consentimiento del propietario legítimo. Según la Fiscalía, tres de los imputados, todos abogados, participaron en la elaboración de estos documentos fraudulentos. Los procesados fueron capturados el 10 de septiembre de 2025 por la Policía Nacional Civil, tras la denuncia de las víctimas.
Autoridades detienen a hombre que hizo señas de la pandilla MS
La Policía Nacional Civil informó que William Arturo Cienfuegos Marroquín, conocido como El Cipitío, fue captado en un video difundido en redes sociales haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, con la intención de atemorizar a la población.
El detenido fue ubicado en el caserío Las Canoas, cantón Mizata, distrito de Teotepeque, La Libertad. Según las autoridades, Cienfuegos Marroquín cuenta con antecedentes por allanamiento de morada.
Las autoridades reiteraron que no se tolerará que ninguna persona haga alusiones a pandillas y anunciaron que El Cipitío será procesado por agrupaciones ilícitas.
Giulia Zanoni de La Unión es la nueva Miss Universo El Salvador 2025
La modelo Giulia Zanoni, representante del departamento de La Unión, fue coronada como Miss Universo El Salvador 2025 en la gran final celebrada el viernes 26 de septiembre en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en Santa Tecla. Zanoni, quien fue confirmada como candidata de La Unión a tan solo dos días de la gala final, sorprendió al público y generó debate debido a su incorporación de último momento.
Su llegada se dio tras la renuncia de Zaraí Mone y otras delegadas, aunque la directora nacional del certamen no había mencionado su nombre en la conferencia de prensa previa. Con experiencia internacional como ex Miss Grand El Salvador y Top 20 en Miss Grand International 2024, Zanoni se perfilaba como una de las favoritas para la corona. Su trayectoria y preparación fueron clave para su destacada participación en el certamen.
La próxima cita internacional será el certamen de Miss Universo 2025, programado para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, donde Zanoni representará a El Salvador en busca de la corona mundial.
Su participación en Miss Universo El Salvador 2025 es un reflejo del talento y potencial de las mujeres salvadoreñas en el ámbito internacional.
Impulsan torre Art Haus para fortalecer el turismo en San Salvador
Luis Rodriguez, director ejecutivo del COAMSS – OPAMSS, informó sobre los avances del proyecto Art Haus, una inversión de $50 millones de un portafolio total de $500 millones de dólares por parte de Polaris. La obra, ubicada en el centro de San Salvador, consiste en una torre de 18 niveles con 244 unidades, diseñada para potenciar la industria turística y responder a la demanda de visitantes de negocios.
Durante una visita técnica, Rodriguez destacó que este proyecto se suma a una serie de iniciativas conjuntas con la Dirección de Operaciones Turísticas (DOT), liderada por Paola Bardi, con el objetivo de homologar procesos, mejorar niveles de eficiencia y fortalecer estrategias de fomento a la inversión en el país.
Con Art Haus, se espera no solo ampliar la oferta de alojamiento para turistas, sino también generar oportunidades económicas y dinamizar el sector empresarial en San Salvador.