Principal
CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Principal
Gobierno entrega viviendas y escrituras a familias reubicadas en La Libertad Costa
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
Internacionales -deportes
El español José Francisco Molina, nuevo seleccionador de Honduras
El exinternacional español José Francisco Molina fue anunciado el viernes como nuevo director técnico de la selección de Honduras con el objetivo de regresar al equipo catracho a un Mundial, después de tres intentos fallidos al hilo por regresar a la máxima cita del fútbol.
Molina, de 55 años, llega en un momento crítico para el fútbol hondureño, que aún resiente la estrepitosa eliminación en la última fase clasificatoria para el Mundial 2026, pesa a la ampliación de cupos y la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, organizadores del torneo.
El exarquero del Atlético de Madrid sustituirá al colombiano Reinaldo Rueda, que no pudo clasificar a Honduras a su cuarto Mundial, tras participar en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que no pasó de la primera fase.
«Con su llegada, comienza una nueva fase», dijo la Federación de Fútbol de Honduras en sus redes sociales. El ente federativo destacó que el arribo de Molina trae «experiencia internacional y visión de élite» para la bicolor.
Molina es reconocido por su destacada etapa como portero en el Atlético de Madrid, donde logró el histórico doblete de Liga y Copa en la temporada 1995-96. También jugó en el Albacete, Deportivo de La Coruña y Levante.
Con la selección española, con la cual disputó la Eurocopa de Inglaterra 1996, protagonizó una anécdota cuando el seleccionador de entonces, Javier Clemente, lo hizo debutar poniéndolo a jugar unos minutos como extremo y no como arquero.
El valenciano, que se retiró como jugador en 2007, fue entrenador en el Villarreal de España y en San Luis de México. También dirigió en Hong Kong e India, y fue directivo de la Real Federación Española de Fútbol.
Su debut en el banquillo hondureño será el próximo 31 de marzo, cuando la H se enfrente a Perú en un partido amistoso.
Este duelo servirá como punto de partida antes de que el equipo inicie una gira de preparación en España durante la primera mitad del año, aprovechando los vínculos del estratega con su país de origen.
Internacionales -deportes
Hincha derriba a Messi durante amistoso de Inter Miami en Puerto Rico
¡Insólito! El crack argentino ha sido derribado incontables veces por los mejores defensas del mundo, pero nadie se habría imaginado que Messi podría ser derribado por un aficionado en la cancha.
La imagen viral sucedió en el partido amistoso en el que el Inter Miami disputó el pasado 26 de febrero frente al Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.
La presencia del campeón del mundo en la cancha desató una invasión de varios hinchas al campo en los minutos finales del encuentro. La situación se tornó caótica alrededor del minuto 88, cuando aficionados ingresaron al terreno de juego con la intención de acercarse al astro argentino, una de las principales atracciones del evento.
Uno de los intrusos logró llegar hasta Messi y lo abrazó por la cintura, momento en el que el personal de seguridad intervino con rapidez. En el forcejeo para retirar al hincha, tanto Messi como el aficionado y un guardia de seguridad cayeron al suelo, pero el delantero argentino se mantuvo estoico y se levantó de inmediato, sin lesiones aparentes.
El incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó debates sobre los controles de seguridad en eventos deportivos, aunque la invasión no impidió que el partido siguiera su curso normal tras ser retomado el orden. Messi incluso había anotado el gol de la victoria desde el punto de penal en el minuto 70’ para sellar el 2-1 final para el Inter Miami.
El amistoso, originalmente programado para el 13 de febrero, fue reprogramado después de que Messi sufriera molestias en un partido anterior, lo que aumentó aún más la expectación entre los más de 20,000 espectadores presentes.