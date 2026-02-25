Capturan a dos hombres por hurto de una motocicleta en Soyapango

Trabajar desde una oficina ya no es una obligación. En 2026, cada vez más personas realizan sus jornadas laborales desde cafeterías, aeropuertos o destinos turísticos, impulsadas por el creciente uso de equipos tecnológicos diseñados para acompañar ese estilo de vida en movimiento.

Este cambio ha transformado el papel de las laptops, que ahora deben ofrecer algo más que buen rendimiento. La prioridad es que sean ligeras, silenciosas y capaces de funcionar durante largas jornadas sin depender de una conexión directa al tomacorriente, permitiendo a los usuarios trabajar desde cualquier lugar sin interrupciones.

«El nómada digital de 2026 no busca una computadora, busca un ecosistema que no le pese en la mochila ni en la mente. La verdadera innovación hoy no es la velocidad, sino la autonomía emocional: esa certeza de que tu equipo responderá igual en un coworking de Berlín que en una terraza frente al Mediterráneo», señaló el gerente de Ventas para Centroamérica y el Caribe de Acer, Nigel Pallete.

Laptops como las Acer Aspire 16 AI, con una pantalla más grande, manteniéndose adecuada para trasladarse entre diferentes ubicaciones, y Swift 14 AI, con un equilibrio sólido entre portabilidad y rendimiento, lideran el mercado por su integración con IA.

Esto es lo que debes buscar en un portátil: Los nuevos modelos deben superar las 15 horas de uso continuo, lo que permite completar jornadas completas de trabajo o incluso vuelos largos sin necesidad de recargar.

Además, la inteligencia artificial se ha integrado como una herramienta clave, permitiendo optimizar el consumo de energía, reducir el ruido durante videollamadas y mejorar el rendimiento general del equipo según las necesidades del usuario.

La conectividad debe ser Wi-Fi 7, que ofrece mayor estabilidad, especialmente en lugares donde muchas personas comparten la misma red, como aeropuertos, centros comerciales o espacios de trabajo compartidos.

Y si se trata del peso, actualmente, existen laptops que pesan menos de 1.2 kilogramos, facilitando su transporte diario. También destacan las pantallas diseñadas para reducir el cansancio visual, lo que permite trabajar durante más tiempo con mayor comodidad, incluso en exteriores.

Por otra parte, para quienes realizan la mayor parte de su trabajo en internet, las Chromebooks de gama alta, ofrecen rapidez, seguridad y un mantenimiento mínimo, lo que las convierte en una opción práctica para el trabajo remoto.

Los expertos de Acer coinciden en que la tendencia ya no se enfoca en tener la laptop más potente, sino la más eficiente. Un equipo que mantenga buen rendimiento, sin sobrecalentarse ni consumir demasiada batería, resulta más útil para la mayoría de los trabajadores remotos.

En 2026, la oficina dejó de ser un espacio físico. Ahora, cabe en una mochila.

