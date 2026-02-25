Principal
Capturan a dos hombres por hurto de una motocicleta en Soyapango
Durante la noche del martes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres vinculados al hurto de una motocicleta en la urbanización Brisas de Soyapango.
Los capturados fueron identificados como Jonathan Alberto Calderón Rivas, de 22 años de edad y Víctor Fidel Martínez Ayala, de 40 años. Ambos detenidos serán remitidos por el delito de «receptación de vehículo automotor o sus piezas provenientes de hurto o robo», según detallaron las autoridades.
La PNC informó que en redes sociales circuló un video sobre el robo de la motocicleta, posteriormente equipos policiales ubicaron el lugar donde fue vista por última vez, llegando a la comunidad Brisas Adesco, lugar donde encontrando al interior de una casa piezas de motocicleta.
«Mediante grabaciones de cámaras de videovigilancia se observa a un hombre que se lleva la motocicleta desde donde estaba estacionada…. Se constató que el número de chasis encontrado en la vivienda coincide con el de la motocicleta hurtada», explicó la policía en su cuenta de X.
Meta acuerda la compra de millones de chips a AMD
El gigante tecnológico estadounidense Meta llegó a un acuerdo para comprar millones de chips de inteligencia artificial al fabricante AMD, anunciaron el martes ambas compañías.
Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, lleva a cabo un enorme programa de inversión en el sector de la IA generativa para competir con Google, OpenAI y Microsoft.
El acuerdo de Meta con AMD se da apenas unos días después de que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg anunciara que había cerrado un pacto para adquirir millones de procesadores en los próximos años del rival de AMD, Nvidia.
Los cinco mayores proveedores estadounidenses en IA —Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle— han anunciado inversiones por más de 650.000 millones de dólares este año en el sector, casi el doble que en 2025.
A diferencia de sus competidores en la IA, Meta carece de ingresos por servicios en la nube, aunque, dice se beneficia de esta tecnología gracias a un mejor rendimiento de la publicidad en línea, su principal fuente negocio.
AMD se ha comprometido a suministrar a Meta hasta seis gigavatios en unidades de procesamiento gráfico (GPU), chips fundamentales para alimentar la inteligencia artificial.
La oficina ahora cabe en una mochila: así son las laptops diseñadas para el trabajo remoto
Trabajar desde una oficina ya no es una obligación. En 2026, cada vez más personas realizan sus jornadas laborales desde cafeterías, aeropuertos o destinos turísticos, impulsadas por el creciente uso de equipos tecnológicos diseñados para acompañar ese estilo de vida en movimiento.
Este cambio ha transformado el papel de las laptops, que ahora deben ofrecer algo más que buen rendimiento. La prioridad es que sean ligeras, silenciosas y capaces de funcionar durante largas jornadas sin depender de una conexión directa al tomacorriente, permitiendo a los usuarios trabajar desde cualquier lugar sin interrupciones.
«El nómada digital de 2026 no busca una computadora, busca un ecosistema que no le pese en la mochila ni en la mente. La verdadera innovación hoy no es la velocidad, sino la autonomía emocional: esa certeza de que tu equipo responderá igual en un coworking de Berlín que en una terraza frente al Mediterráneo», señaló el gerente de Ventas para Centroamérica y el Caribe de Acer, Nigel Pallete.
Laptops como las Acer Aspire 16 AI, con una pantalla más grande, manteniéndose adecuada para trasladarse entre diferentes ubicaciones, y Swift 14 AI, con un equilibrio sólido entre portabilidad y rendimiento, lideran el mercado por su integración con IA.
Esto es lo que debes buscar en un portátil: Los nuevos modelos deben superar las 15 horas de uso continuo, lo que permite completar jornadas completas de trabajo o incluso vuelos largos sin necesidad de recargar.
Además, la inteligencia artificial se ha integrado como una herramienta clave, permitiendo optimizar el consumo de energía, reducir el ruido durante videollamadas y mejorar el rendimiento general del equipo según las necesidades del usuario.
La conectividad debe ser Wi-Fi 7, que ofrece mayor estabilidad, especialmente en lugares donde muchas personas comparten la misma red, como aeropuertos, centros comerciales o espacios de trabajo compartidos.
Y si se trata del peso, actualmente, existen laptops que pesan menos de 1.2 kilogramos, facilitando su transporte diario. También destacan las pantallas diseñadas para reducir el cansancio visual, lo que permite trabajar durante más tiempo con mayor comodidad, incluso en exteriores.
Por otra parte, para quienes realizan la mayor parte de su trabajo en internet, las Chromebooks de gama alta, ofrecen rapidez, seguridad y un mantenimiento mínimo, lo que las convierte en una opción práctica para el trabajo remoto.
Los expertos de Acer coinciden en que la tendencia ya no se enfoca en tener la laptop más potente, sino la más eficiente. Un equipo que mantenga buen rendimiento, sin sobrecalentarse ni consumir demasiada batería, resulta más útil para la mayoría de los trabajadores remotos.
En 2026, la oficina dejó de ser un espacio físico. Ahora, cabe en una mochila.
Samsung apuesta por una experiencia más intuitiva con actualización de Bixby en One UI 8.5
La nueva versión de Bixby mejora la interacción con los dispositivos Galaxy al permitir que los usuarios realicen ajustes y resuelvan problemas usando lenguaje cotidiano. Además, integra resultados web en tiempo real mediante la tecnología de Perplexity AI.
Esta actualización busca hacer más intuitiva la interacción con los teléfonos, permitiendo a los usuarios realizar acciones mediante lenguaje natural, sin necesidad de memorizar comandos o navegar por menús complejos.
El asistente ahora puede comprender mejor la intención del usuario y ejecutar tareas de forma directa. Por ejemplo, si una persona solicita que la pantalla no se apague mientras la observa, Bixby activará automáticamente la función correspondiente. Además, el sistema puede analizar el estado actual del dispositivo y sugerir soluciones personalizadas a problemas, reduciendo el tiempo necesario para configurar funciones.
Según Won-Joon Choi, director de operaciones del negocio Mobile eXperience (MX), este rediseño responde al compromiso de la compañía de hacer la inteligencia artificial más accesible.
«Rediseñamos Bixby para permitir interacciones más naturales y un control intuitivo del dispositivo, reduciendo la fricción en las tareas cotidianas», afirmó.
Bixby también integra búsqueda web en tiempo real. A través de Perplexity, puede acceder a información en vivo y actualizada, con resultados que aparecen dentro de su propia interfaz.
Por el momento, las actualizaciones de Bixby están disponibles en One UI 8.5en Alemania, India, Corea, Polonia, el Reino Unido y EE. UU.; se prevé una expansión más amplia en el futuro.