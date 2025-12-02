Auxilian a motociclista que se accidentó en carretera a Sensuntepeque

Seis comerciantes detenidos en el centro de San Salvador por vender teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos robados y hurtados continuarán tras las rejas. Turismo en El Salvador

Todos fueron capturados mediante registros realizados por la Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil en establecimientos instalados en los mercados Hula Hula, Sagrado Corazón y otros locales, ubicados cerca del parque Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador.

El día de las detenciones la Fiscalía informó que a través de los registros, hallaron una gran cantidad de teléfonos celulares, tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación para el uso de los estudiantes y otros artículos tecnológicos que no cuentan con ningún respaldo legal.

Como parte de los resultados en el centro de San Salvador, incautaron 499 teléfonos celulares, ocho tablets del Ministerio de Educación, tres IPads, 16 Tablets, seis laptops, una Computadora y 756 Piezas de teléfono.

