Anuncian plan de tránsito por Ilopango Air Show 2026

El sábado 31 de enero y el domingo 1º de febrero se llevará a cabo el Ilopango Air Show 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales al aeropuerto de Ilopango, en San Salvador.

Ante la alta afluencia esperada, el Viceministerio de Transporte (VMT) implementará dispositivos especiales de gestión del tránsito vehicular en los principales accesos al aeropuerto, específicamente en el bulevar del Ejército y en la 1ª avenida norte, con el objetivo de garantizar una circulación ordenada y segura.

De acuerdo con la información compartida por el VMT en su cuenta oficial de X, el operativo contempla la regulación del flujo vehicular en puntos estratégicos, con presencia de gestores de tránsito en intersecciones clave, señalización temporal y posibles desvíos según la carga vehicular durante las horas de mayor afluencia, tanto en el ingreso como en la salida del evento.

Asimismo, se contará con grúas para la atención inmediata de emergencias viales, a fin de retirar vehículos dañados o mal estacionados y evitar congestionamientos prolongados en la zona.

Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas si no se dirige al evento, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal del VMT, para contribuir al desarrollo seguro y ordenado del Ilopango Air Show 2026.

Este es uno de los eventos aeronáuticos y turísticos más importantes del país y de la región centroamericana, ya que reúne a miles de personas.

El espectáculo se destaca por sus exhibiciones aéreas acrobáticas, maniobras de alta precisión y demostraciones de aeronaves civiles y militares en las que participan pilotos salvadoreños e internacionales.

Los asistentes podrán apreciar vuelos sincronizados, acrobacias de alto riesgo, entre otros.

Cada año, este evento cuenta con dispositivos de seguridad y gestión de tránsito, coordinados con distintas instituciones del país, para garantizar el orden y la seguridad.

