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ANIA lanza academia de cine con inteligencia artificial para jóvenes salvadoreños
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) apuesta por la formación de talento creativo en El Salvador con el lanzamiento de «La Academia de Cine de IA Soberana», una iniciativa que combina inteligencia artificial (IA) y producción audiovisual para impulsar una nueva generación de creadores de contenido en el país.
El programa, que forma parte del ecosistema de formación de CUBO AI, se desarrolla como un bootcamp intensivo de dos semanas en el que participan 45 jóvenes salvadoreños provenientes de distintas disciplinas. El objetivo es claro: unir a creadores de contenido con estudiantes de inteligencia artificial para producir entre cinco y diez cortometrajes sobre El Salvador, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.
«Queremos tener a los mejores creadores de contenido de El Salvador trabajando junto a los mejores estudiantes de inteligencia artificial, formando equipos capaces de contar historias originales con herramientas de IA», explicó Mario Flamenco, director de la ANIA.
Los cortometrajes serán estrenados en un festival especial previo al SovAI Summit, la cumbre de inteligencia artificial soberana que reunirá a expertos y actores clave del sector. Este espacio no solo servirá como vitrina para el talento local, sino también como una plataforma para proyectar la imagen del país a nivel internacional.
Flamenco destacó que la iniciativa busca potenciar El Salvador a través del contenido audiovisual. «Las películas, la música y las historias construyen la percepción de un país. Queremos que los salvadoreños sean quienes cuenten esas historias de la mejor manera posible», afirmó.
Además del componente cultural, el programa también tiene un fuerte enfoque en empleabilidad. Según el director de la ANIA, las habilidades adquiridas durante la academia son altamente valoradas en sectores como marketing, periodismo y producción digital. «Formamos profesionales capaces de pensar, crear y articular ideas en productos audiovisuales, lo cual genera un alto valor agregado para cualquier empresa», señaló.
El curso cuenta con la participación de Christian Blaze, cineasta salvadoreño con experiencia en Canadá, quien lidera la formación técnica y artística. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la producción cinematográfica. «Antes, hacer una película requería inversiones de miles o millones de dólares. Hoy, con IA, se pueden generar imágenes y videos de alta calidad de manera mucho más accesible», explicó.
Blaze subrayó que esta transformación abre oportunidades para países como El Salvador, que históricamente han tenido barreras para ingresar a la industria audiovisual global. «Ahora es posible crear producciones con calidad comparable a Hollywood sin pasar por décadas de desarrollo de infraestructura», agregó.
Durante el programa, los estudiantes aprenden desde guionización y actuación hasta el uso de herramientas de IA para generar storyboards, imágenes y videos. También exploran el uso de modelos en la nube y soluciones locales, lo que les permite comprender diferentes enfoques tecnológicos dentro de la producción audiovisual.
Para los participantes, la experiencia representa una oportunidad única de desarrollo profesional. David Melara, estudiante de ciencias de datos, destacó el valor del programa para combinar habilidades técnicas y creativas. «Aquí no solo aprendemos de inteligencia artificial, sino también a crear historias y conectar con las emociones del público», comentó.
Por su parte, Raúl Padilla, creador de contenido, resaltó el impacto de la IA en la producción audiovisual. «Ahora podemos hacer en horas lo que antes tomaba semanas o meses. Esto abre muchas oportunidades para crear contenido y transmitir mensajes», afirmó.
Al finalizar el programa, los estudiantes recibirán una certificación con estampa de tiempo, lo que fortalecerá su perfil profesional. Con esta iniciativa, la ANIA busca consolidar un núcleo de creadores capaces de posicionar a El Salvador en el mapa global del contenido digital, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de transformación cultural y económica.
Internacionales
Tragedia en Haití: estampida en fortaleza histórica deja al menos 30 muertos
Una estampida durante una visita turística a una fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, entre ellos varios jóvenes, informó el domingo a la AFP un ministro del gobierno.«El Ministro de Cultura y Comunicación confirmó la muerte de 30 personas», declaró el ministro de Cultura Emmanuel Menard a la AFP en un mensaje escrito.
«Los heridos están recibiendo actualmente la atención médica necesaria, y un equipo de rescate está buscando a las personas desaparecidas», dijo Menard, sin precisar el número exacto de heridos.
El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante «una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes», indicó el gobierno haitiano en Facebook.La fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cerrada hasta nuevo aviso, agregó el ministro Menard.
La cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.
Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.
«Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios», indicó el gobierno en un comunicado.
Jetset
Los Hermanos Flores conquistan Coachella 2026 y hacen historia por El Salvador
El Salvador volvió a decir presente en la escena internacional con la histórica participación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026, uno de los festivales más influyentes del planeta. Su presentación no solo fue un espectáculo musical, sino una muestra de identidad cultural que conquistó a miles de asistentes en el desierto de California.Con más de seis décadas de trayectoria, la dinastía musical de Los Hermanos Flores llevó su cumbia al escenario Outdoor Theatre, el segundo más grande del festival, donde ofrecieron un show de 50 minutos que dejó claro que su repertorio trasciende generaciones. Lejos de un simple recorrido de éxitos, la orquesta estructuró su presentación en cinco bloques de «trencitos», como llaman a sus emblemáticas mezclas de canciones.
Frente a una multitud diversa, donde banderas con el azul y blanco se mezclaban con públicos de distintas nacionalidades, la cumbia salvadoreña encontró su lugar. A pocas horas del concierto de Justin Bieber, la energía latina dominó el ambiente y reflejó el espíritu multicultural que define a Coachella.
El espectáculo arrancó con una introducción audiovisual que repasó la historia de la orquesta, seguida por «Yo viviré», tema con el que se celebraron los 50 años de carrera de Nory Flores. A partir de ahí, clásicos como «Linda muchachita» y «El momento» marcaron el ritmo inicial, antes de elevar la intensidad con «Estás bien buena» y «La cumbia es una hembra».El calor del desierto —superó los 30 grados— no fue impedimento para que el público se entregara por completo. «Cumplí el sueño de ver al grupo con el que crecieron mis padres. Es la primera vez que los veo en vivo y ha sido increíble», comentó Javier, un joven salvadoreño residente en Estados Unidos que viajó hasta Indio para presenciar el concierto.
Tras un saludo dirigido a la comunidad latina e internacional por parte del cantante César Cortez, la orquesta continuó con temas como «Guanaquita», «Sin visa ni pasaporte», «El emigrante latino» y «Arriba El Salvador» que conectaron especialmente con la diáspora. El momento sorpresa llegó con «La enfermera», interpretada por Julio Roberto Hernández, histórico vocalista que regresó al escenario para reencontrarse con el público tras 28 años como parte de la agrupación.
El recorrido musical siguió con otro bloque de clásicos como «La medallita», «El mango», «Salvadoreñas» y «Somos latinos», que convirtió el espacio frente al escenario en una pista de baile improvisada entre saltos, risas y pasos de cumbia.Uno de los momentos más significativos de la presentación llegó cuando Nory Flores tomó el micrófono para enviar un mensaje a los salvadoreños dentro y fuera del país. Destacó la transformación de El Salvador y extendió una invitación a la diáspora a reconectarse con su tierra natal.«Al fin podemos vivir en paz. Los invito a visitar su país y a que disfruten de su belleza», expresó en medio de los aplausos.
El cierre fue tan enérgico como emotivo. Con la interpretación de «La bala», la fiesta alcanzó su punto máximo, lo que consolidó una presentación que combinó historia, identidad y celebración.
Más que un concierto, la participación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026 marca un momento simbólico: la cumbia salvadoreña cruza fronteras y se posiciona en uno de los escenarios más importantes del mundo. Un hito que confirma que la música también es una forma de representar a un país.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo
Marcelo Arévalo y Mate Pavic desde hace 11 meses no habían estado más cerca de poder llevarse un nuevo título para sus respectivos palmarés. Pero los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz lo evitaron al arrebatarles la corona del Masters 1000 de Montecarlo con parciales de 6-4, 2-6 y 8-10.
El salvadoreño y el croata tuvieron que conformarse con el segundo lugar, ubicación máxima que han logrado en casi un año en diferentes torneos, puesto que desde mayo del 2025 cuando se impusieron a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul en la final del Masters de Roma, Italia, no han vuelto a coronarse.
A pesar de la derrota llegar hasta la final de un torneo tan exigente en el inicio de la temporada sobre pista de tierra batida (arcilla o polvo de ladrillo), es un buen presagio para el centroamericano y el balcánico, que siguen teniendo como mejor año jugando juntos el 2024 cuando se coronaron campeones del Roland Garros.
3El juego de este domingo donde se disputó la corona del prestigioso torneo de Montecarlo, en Mónaco, empezó bien para Chelo y Mate, puesto que un quiebre bastó para llevarse el primer set con cifras de 6-4. Era un buen inicio ante una dupla que es fuerte y precisa, tal y como lo han demostrado en otros enfrentamientos ante estos mismos rivales.
Sin embargo, el segundo capítulo fue todo para los teutones. El sonsonateco y el balcánico apenas pudieron ganar dos games para terminar cayendo 2-6.La definición del título se tuvo que hacer por la vía del tiebreak, etapa donde los exnúmeros uno del mundo han demostrado que se crecen y vía por la que se han llevado otros partidos, pero Krawietz y Puetz pudieron borrar ese ímpetu en un set parejo de inicio a fin, pero definido con pequeños detalles aprovechados por los europeos para coronarse campeones en Mónaco.