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Agresores sexuales reciben 10 y 16 años de prisión
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».
Jetset
El sector hostelero de París espera una lluvia de millones con la nueva gira de Céline Dion
Los fans de Céline Dion no son los únicos entusiasmados con la nueva gira de la megaestrella en París: hoteles, restaurantes y tiendas esperan un impulso de varios millones de euros gracias a los asistentes a los conciertos en la capital francesa.
La cantante canadiense de 58 años anunció en marzo que volvía a los escenarios con 16 conciertos tras una larga pausa motivada por una rara enfermedad, que rompió con su actuación desde la Torre Eiffel durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024.
La Torre Eiffel se iluminó en marzo para homenajear el regreso de la cantante –que interpreta temas tanto en francés como en inglés– y, con la ciudad cubierta de vallas publicitarias y carteles, los comercios parisinos esperan que la gira sea una importante máquina de hacer dinero.
Su gira prevista en septiembre y octubre podría aportar entre 300 y 500 millones de euros adicionales ($351 a $585 millones) a la ciudad, afirmó a AFP Alexandra Dublanche, presidenta de Choose Paris Region, la organización que promueve el área metropolitana de París.
Esta cifra incluye la venta de entradas, las reservas de hotel y restaurantes, el gasto en comercios y más, explicó Dublanche, añadiendo que los visitantes internacionales tienden a gastar más que los viajeros nacionales.
Cuando Taylor Swift ofreció cuatro conciertos en París en 2024, la ciudad registró un impacto económico de unos 150 a 180 millones de euros, agregó.
Las últimas entradas para los conciertos de Dion, que lucha contra el síndrome de la persona rígida, salieron a la venta el viernes y se espera que asistan alrededor de medio millón de fans, un tercio de ellos procedentes del extranjero, según Dublanche.
Los beneficios económicos podrían alcanzar incluso los 1,200 millones de euros si se tienen en cuenta los transportes, así como todos los gastos y la logística asociados al equipo de apoyo de Dion y a los fans, según el analista de la consultora MKG Vanguelis Panayotis.
«Los grandes eventos musicales impulsan los viajes», aseguró Vanessa Heydorff, directora general para Francia de Booking.com. Este sitio de reservas de hoteles registró un aumento del 49% de las búsquedas en París alrededor de las fechas de los conciertos de Dion.
Arthur Lemoine, director ejecutivo de los grandes almacenes de lujo Galeries Lafayette, dijo que vieron un aumento de clientes durante los conciertos de Taylor Swift y espera un movimiento similar cuando Dion esté en la ciudad.
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Sector construcción de El Salvador se posiciona como el más pujante de Centroamérica
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) ubica al sector construcción de El Salvador como la actividad económica más fuerte en la región, con un crecimiento de 30.22 %, muy por encima de los sectores que empujaron las economías de los países vecinos.
El dato lo publicó la institución en el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025», bajo la medición del índice mensual de actividad económica (IMAE).
El IMAE en Centroamérica es un indicador estadístico de corto plazo que mide la evolución de la producción de bienes y servicios en la región, y funciona como un termómetro del producto interno bruto (PIB), pues muestra la variación de todos los sectores de la economía.
De acuerdo con el estudio, ninguna actividad económica en Centroamérica alcanzó el año pasado esas cifras de crecimiento, por ejemplo, indicó que Honduras registra su mayor impulso en actividades financieras, seguros y fondos de pensiones con 12.48 %; seguido por la electricidad y el agua (8.81%), con porcentajes sumamente inferiores a los generados por la construcción salvadoreña.
Mientras que el sector construcción en el vecino país creció solo 0.18 % interanual hasta diciembre, frente al 7.08 % que alcanzó en diciembre de 2024.
Nicaragua, por su parte, registró un repunte en el comercio con 11.54 % interanual, muy cerca del sector pecuario (10.17 %), y el sector construcción creció, según el informe, 6.17 % hasta diciembre de 2025.
Mientras que, en Costa Rica, el sector transporte y almacenamiento fue el más pujante con 7.02 %, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con un 6.14 %. En este país, el sector construcción registró un crecimiento bajo con 2.42 %, según el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025».
En El Salvador, el aporte del sector construcción al crecimiento económico en 2025 fue sustantivo, puesto que durante el primer trimestre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 2.4 %, en el segundo se elevó a 4.1 %, en el tercer trimestre alcanzó su máximo con 5.1 %, hasta ubicarse en 3.9 % al cierre del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), se contabilizan más de 680 proyectos en ejecución y por desarrollarse en el Área Metropolitana; de este total, 87 son construcciones en altura con diferentes tamaños, a los que se suman seis torres que superan los 35 niveles de altura.
Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, afirmó que este hito es el resultado de las estrategias del Gobierno del presidente Nayib Bukele, enfocadas en el despegue económico del país.
«El liderazgo de El Salvador a escala centroamericana en el sector construcción refleja este momento único, que ha sido estimulado por la seguridad pública, la inversión local y extranjera y un excelente clima de negocios que catapultan el rubro de la construcción como el motor de la economía, junto con el auge inmobiliario, la generación de empleo y todos los servicios relacionados, que suman más de $5,500 millones de inversión para 2026 en el Área Metropolitana de San Salvador», sostuvo.
Agregó que el aporte de la Opamss en el crecimiento de la industria refleja el trabajo coordinado con el sector constructor. «Nuestra visión es ser un facilitador y promotor para que el desarrollo sea continuo y cumpla un rol técnico e institucional que estimule a que el Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera de Surf City 1 sean entornos donde se combine infraestructura, crecimiento económico y bienestar para los salvadoreños», señaló Rodríguez.
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Asamblea Legislativa aprueba firmar crédito para aprendizaje con innovación
La Asamblea Legislativa (AL) aprobó con 56 votos suscribir un préstamo por $501.2 millones entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa Acelerar el Aprendizaje de El Salvador con Innovación Digital. La iniciativa ingresó con dispensa de trámite por medio de Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria ordinaria 104 del jueves.
Según el documento, el propósito es que el Gobierno continúe «impulsando acciones orientadas a fortalecer el aprendizaje en la educación básica», es decir, de primero a noveno grado, mediante el mejoramiento de prácticas pedagógicas y el uso de herramientas tecnológicas.
El otorgamiento de los fondos será bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, es decir, en reconocimiento y apoyo a esfuerzos que hace el Gobierno para perfeccionar las prácticas pedagógicas e incorporar la tecnología en el sistema educativo nacional, desarrollar la capacidad del país y mejorar la eficacia y eficiencia gubernamental.
Se detalla que el préstamo tiene un plazo de hasta 25 años, incluyendo cinco años de gracia, y que en reconocimiento a los avances en programas educativos los recursos podrán utilizarse para apoyar acciones estrategias del Gobierno, así como obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias.
Actualmente, el Gobierno ha entregado modernos dispositivos consistentes en tabletas de ocho y 10 pulgadas para estudiantes que cursan primera infancia a tercer grado y laptops para alumnos de cuarto grado en adelante, para lo cual se han destinado más de $800 millones en inversión desde 2021. Ya han sido entregados cerca de dos millones de nuevos equipos.