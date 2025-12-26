Adulto mayor pierde la vida tras caer en fosa de agua en Lourdes Colón

Esta noche, un adulto mayor ha perdido la vida luego de caer al fondo de una fosa de agua de aproximadamente seis metros de profundidad.

Las autoridades infirman que la tragedia se registra en el cantón Las Moritas, distrito de Lourdes Colón, La Libertad.

Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña seccional Lourdes acudieron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del deceso del hombre, personal especializado de Cruz Verde Santa Anita llevó a cabo la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso correspondiente.

