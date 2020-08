Fiscal general a diputado Velásquez Parker: “Diputado, por lo menos tenga valor y diga las cosas de frente”

El fiscal General de la República, Raúl Melara, reaccionó luego de que el diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, insinuara posibles acciones para destituir al funcionario de su cargo, “Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones”, como lo dicta el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), en su artículo “D”.

En su respuesta, el fiscal dejó claro que no se dejará intimidar con una amenaza de destitución, además de recalcar que procesará a quien sea.

“Diputado, por lo menos tenga valor y diga las cosas de frente. Y no se equivoque, que con eso no me intimida. Aunque me cueste el cargo, voy a seguir procesando a quien sea. Mi única obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, más no sus caprichos”, escribió el fiscal Melara en respuesta a lo expuesto por el parlamentario arenero.

— Raúl Melara (@MelaraRaul) August 23, 2020

Y es que Velásquez Parker fue uno de uno de los legisladores más cuestionados por su mal comportamiento, durante la interpelación del ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy. De hecho, el sábado por la tarde también lanzo fuertes palabras en contras del funcionario de Gobierno, a través de su cuenta de Twitter.

Alrededor de la 1:00 dela tarde Parker escribió: “El mentiroso, el irresponsable y el cobarde, no importa lo alto que le encumbren o lo bien que lo escondan. No puede escapar de las consecuencias de sus actos. Ayer vi a un hombre desarmado ante la verdad, la responsabilidad y el valor”, en alusión a Merino Monroy.