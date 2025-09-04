Soluciones logísticas de clase mundial: la propuesta de AITEX para El Salvador

La astucia cotidiana se ha vuelto una herramienta esencial para los salvadoreños. Desde cómo administran su tiempo y sus compras,

hasta cómo eligen su paquete de telefonía, hay un rasgo que los define: hacer que cada decisión valga la pena. Consciente de esta realidad, Digicel lanza su nueva campaña “El Renacimiento del Ahorrador”, una iniciativa que celebra esa astucia de quienes saben sacarle más provecho a su dinero.

“Hoy más que nunca, cada dólar cuenta. Y en Digicel creemos que cuidar el bolsillo también significa ofrecer beneficios reales, sin letras pequeñas ni condiciones escondidas. Queremos ser ese aliado que acompaña cada decisión astuta de nuestros clientes”, explicó Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel El Salvador.

Astucia en cada elección

La campaña parte de una verdad diaria: Los salvadoreños resuelven con creatividad. No se trata solo de ahorrar, sino de hacerlo con astucia. Por eso Digicel ha diseñado una propuesta de valor que responde a esa forma de vivir tanto para usuarios prepago como para usuarios pospago:

Prepago – Por solo $2, obtenés:

7 días conectado

GB acumulables

Apps incluidas: TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram y X

Llamadas ilimitadas a Digicel, Estados Unidos y Canadá

20 minutos a otras redes}

Pospago – Por $17.99 al mes, disfrutás de:

Hasta 19GB acumulables

Apps incluidas: TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, X,

Spotify y Waze

150 minutos a otras redes, USA/CAN

Roaming América

Llamadas ilimitadas a Digicel

Más valor que se siente. Más decisiones que empoderan.

Esta no es una campaña de promesas vacías; es una invitación a elegir con astucia. En Digicel, cada paquete está diseñado para ofrecer más: más días de conexión, gigas que se acumulan, mayor control en manos del usuario y, sobre todo, más valor real por

su inversión. Porque el consumidor de hoy no se deja impresionar: compara, evalúa y decide con conciencia.

“Digicel se adapta a la realidad del salvadoreño con paquetes que realmente se aprovechan y se valoran. Aquí no hay trucos. Hay beneficios que suman”, afirmó Fernanda.

Celebrando al salvadoreño ingenioso

“El Renacimiento del Ahorrador” visibiliza las pequeñas acciones que, sumadas, hacen una gran diferencia. Personas que planifican su recarga con estrategia, que optimizan sus apps y que eligen con criterio dónde invertir su dinero.

“Lo que buscamos es reconocer esa astucia, esa actitud para que el presupuesto rinda más, una forma de vivir el día a día que merece ser celebrada”, comentó el equipo de marketing de Digicel.

Una campaña construida con la gente

La campaña se apoya en historias reales que serán compartidas en redes sociales bajo los hashtags #RenacimientoDelAhorrador y #BeneficiosQueRinden. Además, se invita a la audiencia a contar sus propias formas de hacer que todo rinda más, desde su recarga hasta su tiempo.

