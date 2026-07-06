Vicepresidente Ulloa ratifica compromiso con la innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías durante su agenda oficial en Ginebra, Suiza

La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.

Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.

La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.

Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.

Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.

«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.

Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.

Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.

De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.

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