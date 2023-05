Trágico accidente cobra la vida de un motociclista en Morazán

Francisco Lira, diputado de ARENA, fue el invitado de esta mañana en la entrevista de El Salvador Today, para analizar el trabajo del partido de oposición y la coyuntura política en el país.

Para el parlamentario de derecha la labor que se realiza desde la asamblea legislativa es “difícil” por muchas razones, y destaca los obstáculos que tienen para cumplirle a los ciudadanos que depositaron su voto de confianza al partido ARENA.

“No es la asamblea legislativa que pudieron encontrar en otros periodos. Lastimosamente el oficialismo oculta y no permite que la oposición haga el trabajo legislativo”, señala el diputado arenero.

Francisco Lira habló además del nuevo ARENA e hizo mención a que su partido no es el mismo de años atrás, ese por el que la mayoría de la población salvadoreña dejó de creer en elecciones pasadas.

“Arena no es hoy el instituto político donde estuvo Tony Saca. No es el mismo. Yo con mucho orgullo uso los colores del partido porque a mí no se me ha olvidado los intereses del pueblo. Lo que se pusieron los colores de Arena en el pasado, son los que llevaron a esto y ahora hay una renovación”, dijo Lira.

En ese panorama el diputado tricolor habló del reto que afronta la fracción tricolor en el ámbito político del país, y ese pasa por recobrar la confianza de los salvadoreños. “Muchas veces dicen que Arena está muerta, que ya no va a resurgir y lo único que tenemos que hacer es volver a los inicios donde tenemos que estar cercanos a la gente. Yo estoy claro, las personas que se han puesto el chaleco de Arena y han abusado de sus cargos y han robado, ahí le espera el sistema judicial para que pague”, aseguró el invitado.

Otros temas que se tocaron en la entrevista fueron el Bitcoin versus la dolarización de Arena, las piezas de correspondencias presentadas en la asamblea legislativa como partido de derecha y la administración del partido oficialista al interior del parlamento salvadoreño y la gobernabilidad del presidente Bukele.

En la entrevista de El Salvador Today de este viernes nos acompaña Francisco Lira, Diputado de ARENA. Analizaremos el tema: “ARENA desde la oposición en 2 años de legislatura”.https://t.co/FAJsMPCPzD pic.twitter.com/Y5pyq6ml9R — Diario Digital Cronio (@croniosv) May 5, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...