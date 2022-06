FOTOS: Enfrentamiento deja dos pandilleros lesionados en Santa Ana

Foto: Fiscalía General del Estado de Morelos

Con falsas ofertas de trabajo a través de Facebook, un hombre de México atraía a mujeres, las citaba en lugares públicos, las secuestraba y las mataba, revelaron las autoridades.

Ese era el modus operandi de Greek Román, de 38 años, que está acusado de al menos siete asesinatos, informó el jueves Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública.

“Hay al menos siete casos de asesinatos de mujeres en los que esta persona podría estar involucrada”, indicó el funcionario

Román, quien es originario de Córdoba, Veracruz, fue arrestado junto con una mujer en San Juan del Río, Querétaro.

Según autoridades, sus víctimas eran de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Morelos, donde presuntamente las enganchaba con falsas ofertas de trabajo.

Fue detenido Greek Roman ’N’, un presunto feminicida serial implicado en por lo menos siete feminicidios cometidos en cuatro entidades; su modus operandi consistía en ofrecerle trabajo a las jóvenes. #EnPunto con @DeniseMaerker | #DecideInformado pic.twitter.com/b6xPqkKdDc — Noticieros Televisa (@NTelevisa) June 3, 2022

Captado en video

Imágenes de cámaras de vigilancia de dos estados dejan ver al presunto feminicida reuniéndose con las víctimas en lugares públicos y, en un caso, llevándose a una víctima en una motocicleta.

El caso que llevó a su captura. El asesinato de Viridiana Moreno, de 31 años, en el estado de Veracruz, llevó a dar con el presunto multihomicida.

Detiene en Querétaro al presunto asesino de Viridiana Moreno, fue ingresado a sala de juicios orales, en Pacho Viejo, Coatepec

El presunto responsable Greek Román Villalobos, de 38 años originario de Córdoba, domicilio en localidad la llave San Juan del Rio Qro. #ViridiamaMoreno pic.twitter.com/tmYb8lgBeI — Angel (@AngelRinVer1) June 2, 2022

La mujer desapareció después de que fuera a una entrevista de trabajo el mes pasado, y su caso se hizo público gracias a que su familia, organizó manifestaciones, bloqueos de carreteras y tomas de casetas para exigir que las autoridades actuaran.

De acuerdo con el periódico El País, Moreno, quien era madre de un niño de 10 años, estudiaba Educación Física, y vio en Facebook una oferta laboral como recepcionista de un hotel donde se le prometía “un bono de puntualidad”.

Salió de su casa el 18 de mayo en dirección al Hotel Bienvenido para una entrevista de trabajo y nunca regresó.

Luego de unos días, los restos de una mujer fueron hallados en bolsas de plástico en la comunidad de Chachalacas; según las autoridades, pertenecían a Moreno pero su familia rechazó el dictamen y anunció un peritaje independiente, señaló el diario El Universal.

Los familiares de la joven afirman que no han tenido acceso a las pruebas dactilares que dice tener la Secretaría de Seguridad, y tampoco han hallado los restos que faltan a 15 días de su desaparición.

No se sabe si Greek Román desmembraba a sus víctimas, pero autoridades han mencionado haber encontrado restos en “varios lugares” o en varias bolsas de plástico.

The Associated Press dijo que no está claro si el presunto feminicida ya tiene un abogado que lo represente.