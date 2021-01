Conductor arrastra con su carro el cuerpo de un perrito

Es una triste noticia, tal y como lo posteó el empresario Eduardo Mencia en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Nos despertamos hoy con esta triste noticia, pero nuestro amigo @edwardperdomoo sabe que no está solo y que vamos a salir juntos de esta! En el post están las maneras de ayudarlo”, escribió el compatriota junto a un par de fuertes imágenes del rostro golpeado del expresentador de “El Sótano”.

En la instantánea, se puede leer que el aspirante a actor de cine salvadoreño Edwar Perdomo sufrió un grave accidente en la Ciudad de México, donde realiza desde hace un tiempo sus estudios de actuación.

El joven salvadoreño se fracturó parte del cráneo entre muchas otras heridas de gravedad, según detalle en la imagen. Asimismo, se asegura que los costos por la asistencia hospitalaria son elevados y Perdomo carece de un seguro médico en estos momentos.

La publicación compartida por Mencía detalla las formas en que se puede aportar fondos para apoyar al exlocutor de FULL FM. Se ha creado una cuenta en Banco Agrícola y una en Pay Pal a nombre de Samir Karam.

“Dios mío!!! Vamos ayudar con todo gusto”, “Con gusto tiene mi apoyo Edward”, “No está solo”, “No estás solo bro @edwardperdomoo”, “Vamos a salir de esta. Estamos confiando en Dios” fueron algunos de los mensajes enviados al compatriota accidentado en México.

Sus excompañeros del Grupo Hamlet, informan que el joven sufrió un accidente en bicicleta y que actualmente se recupera de los golpes. Sin embargo, en las InstaStories de la cuenta de Instagram de Jimena Obregon, se detalla que tras el percance Perdomo debe pagar la hospitalización, honorarios médicos y medicamentos entre otros gastos. Por ello, está solicitando la ayuda de sus compatriotas.

“Tuve un accidente en bicicleta, el manubrio de la bici se quebró, no me dio tiempo de ni siquiera meter las manos para reducir el impacto y todo el golpe lo absorbió mi cara contra el asfalto, lo que ocasionó las heridas en la cara, tres fisuras en el cráneo, fractura de la nariz y la desviación de la cervical. Hoy ya me encuentro en casa, dado de alta, en constante revisión de las heridas y terapias para la cicatrización de las mismas.Fue el miércoles a las 5 de la tarde y la cirugía fue en la madrugada del jueves”, detalló Perdomo a través de Instagram.

El año pasado, Edward renunció a los trabajos que tenía en El Salvador para ir detrás de sus sueños de convertirse en actor. Fue así que migró a la Ciudad de México para comenzar su maestría en Actuación para Cine. Sin embargo, tras varias semanas de estudio y debido a la pandemia, tuvo que suspender su aprendizaje en la institución que se había inscrito. Pero no desistió en su lucha por alcanzar su meta.

Con este post despidió el inusual 2020 el aspirante a actor de cine. Foto / Instagram @edwardperdomo

“A partir de finales de 2017 e inicios de 2018 comencé a maquinar esta idea en mi mente, a darle pensamiento y a empezar a ahorrar. El sueño comenzó con una idea, pero en el proceso fui haciendo mi plan de trabajo, de ejecución, de cómo iba a lograrlo y sabía que ahorrando era la única forma que podía hacer financieramente esto posible. Eso fue lo que me motivó a venirme a acá, a la Ciudad de México: el buscar más oportunidades y ahora enfocando más mis sueños al área cinematográfico o a la actuación para el cine. No dejo todavía la televisión, la radio el teatro porque me encanta, pero mi objetivo es aprender, estudiar, formarme con un profesional, para eventualmente tener las capacidades necesarias y conseguir las oportunidades en este medio”, manfiestó el actor en entrevista con elsalvador.com en octubre pasado.

En la misma entrevista, el ex integrante del Grupo Hamlet expresó lo difícil que es estar en otro país alejado de su gente. “Estar en un país extraño y no tener a mi gente es muy difícil. Estoy viviendo con personas fenomenales, los considero mi familia y han sido muy calurosos conmigo, me han tratado muy bien, no tengo ninguna queja con eso. Pero, la dureza de no tener a mi gente es la parte más difícil”.

En estos momentos, el compatriota necesita del apoyo de su gente para poder enfrentar esta difícil situación lejos de la tierra que lo vio nacer.