Ministro de Salud llama a los padres de familia a seguir protegiendo la salud de sus hijos ante la reapertura económica

Los niños y adolescentes forman parte del grupo de personas menos afectada por la pandemia de COVID-19 en el país. En total suman 796 casos comprobados, según el sitio de las estadísticas oficiales.

El ritmo de contagios de este grupo etario ha sido lento, prácticamente insignificante: 5.3 casos por día en promedio.

A juicio de los médicos este sector de la población no resultado afectado porque ha guardado una cuarentena domiciliar en sus casas al no asistir a clases presenciales en los centros escolares ni universidades y no se reúnen en centros comerciales por estar cerrados.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, recomendó a todos los salvadoreños a mantener vigentes las medidas de prevención como el uso de mascarillas, alcohol gel, lavado frecuente de las manos, entre otras.

El funcionario también hizo un llamado a los padres de familia a continuar protegiendo a sus hijos del contagio de COVID-19, en vista a que con la reapertura de la economía la exposición al virus será mayor.

El Ministerio de Salud ya ha girado las instrucciones a los diferentes sectores para que la reapertura sea lo más segura posible para las personas y evitar un mayor número de contagios.

A la fecha en El Salvador se registra una tendencia a la baja de casos confirmados de la enfermedad. Por octavo día consecutivo han sido registradas menos personas contagiadas con la misma cantidad de pruebas PCR corridas en el día.

La pandemia continúa en desarrollo en todo el territorio hay registro de circulación del virus. Es muy importante que los padres de familia no bajen la guardia en la protección de su familia y continúen aplicando sus propios protocolos sanitarios como hasta ahora para evitar llevar el virus a sus casas.