El Salvador es el país de Centroamérica con menos víctimas de la delincuencia

El Salvador encabeza la lista de los países de Centroamérica donde hay menos víctimas de delincuencia en los últimos cuatro meses, es decir, bajo el periodo del régimen de excepción, este es uno de los resultados de la encuesta desarrollada por CID Gallup sobre la percepción de la población sobre las medidas de seguridad.

De acuerdo a la casa encuestadora, en El Salvador «en solo uno de cada diez hogares [10%] vive alguien que ha sido víctima de la delincuencia en los últimos cuatro meses», mientras que «en Guatemala es el 53%, Nicaragua 45%, Panamá 14% y Costa Rica un 12%», de acuerdo con estudios similares hechos en estos países por CID Gallup.

El estudio reveló que en el 90% de los hogares no ha habido víctimas de un robo o asalto en dicho periodo. Estas cifras «permiten dar un contexto sobre la aprobación de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador», se lee en el documento, donde además se destacada que el 95% de la población salvadoreña avala las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele.

«95% es prácticamente TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO (tomando en cuenta que el 2% no respondió) ni los familiares de los pandilleros están en contra», reaccionó Bukele sobre los resultados de la encuesta.

Alguien en la oposición dijo: “sí, el Régimen de Excepción es popular, no quiere decir que sea bueno”.



No señor, popular es 60%…



95% es prácticamente TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO (tomando en cuenta que el 2% no respondió).



Ni los familiares de los pandilleros están en contra.