El Salvador consume productos chinos desde hace 500 años

En un esfuerzo por cumplir con las exigencias de los salvadoreños amantes de los juegos lotéricos, en conferencia de prensa damos a conocer a los medios de comunicación, el nuevo sorteo que podrá hacer millonario a un salvadoreño.

El Gordo Navideño de la Lotería, se convierte en el sorteo con la bolsa de premios más grande de la historia de nuestra institución, con una bolsa de premios de alrededor de 3 millones de dólares, distribuida en más de 12,000 oportunidades de ganar.

Este Sorteo rompe esquemas con TRES GRANDES PREMIOS:

UN MILLÓN Y MEDIO DE DÓLARES de primer gran premio (No acumulable)

Un segundo gran premio de CIEN MIL DÓLARES.

Un tercer gran premio de CINCUENTA MIL DÓLARES.

Un monto que reafirma nuestro compromiso con el bienestar, la emoción y la transparencia. A partir de hoy 19 de septiembre, los salvadoreños ya pueden comprar sus fracciones del GORDO NAVIDEÑO con agentes vendedores, en puntos de venta y en los kioscos de Lotería en todo el país.

Se pondrán a la venta 100,000 billetes, agrupados en series de 100 billetes cada una, las series estarán numeradas de la 000 a la 999, los billetes estarán numerados del 00 al 99, cada billete constará de 40 fracciones, el precio de cada fracción será de $1.50, y el de cada billete de $60.00 En pocas palabras para ganar uno de los premios mayores y demás premios de urna, deben acontecer dos eventos: Acertar el número de serie y acertar el número del billete. Los salvadoreños, además de los tres grandes premios principales, tendrán la oportunidad de ganar muchos premios: por aproximación anterior y posterior, por terminación, por tener el número de billete o serie ganadora del primer, segundo y tercer premio.

Es importante mencionar que con una sola fracción del número ganador del GORDO NAVIDEÑO un salvadoreño podría ganarse 37,500 dólares por solo $1.50. Cada detalle ha sido pensando en brindar más oportunidades de ganar en estas fiestas navideñas.

Todos los participantes del sorteo podrán revisar si sus fracciones fueron ganadoras, a través del sorteo EN VIVO, a desarrollarse EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, en METROCENTRO SAN SALVADOR, desde las 7:30 p.m. estaremos transmitiendo por canal 10 y nuestras redes sociales, este espectacular evento que contará con un ambiente festivo y muchas sorpresas. Todos los que quieran vivir este sorteo junto a nosotros, los esperamos ese día en la octava etapa de metrocentro para que todos los salvadoreños puedan vivir la emoción de conocer el ganador de 1 MILLON Y MEDIO de dólares.

Los resultados también los podrán conocer en nuestra aplicación para Android «Lotería de El Salvador», en las redes sociales @lotería.sv, en la lista que pueden encontrar impresa en periódicos y en puntos de ventas, kioscos o con agentes vendedores.

EL GORDO NAVIDEÑO es más que un sorteo, es una tradición que inicia HOY, con la certeza y la confianza de que, en esta Navidad, un salvadoreño se podrá convertir en millonario. Hoy invitamos a todos a convertir EL GORDO en una tradición navideña. Que comprar y regalar un billete del GORDO NAVIDEÑO de la LOTERÍA sea motivo para compartir con sus familias y amigos la oportunidad de ganar.

