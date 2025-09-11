CID-Gallup: 96 % de salvadoreños respalda medidas de seguridad del Gobierno

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este día se prevé cielo parcialmente nublado en horas de la mañana sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país, mientras que el resto del territorio se mantendrá con cielo poco nublado.

Durante la tarde, se espera incremento de nubosidad y la formación de lluvias y tormentas, principalmente en el occidente, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Sonsonate y el centro de Santa Ana.

Por la noche, las lluvias y tormentas dispersas se desplazarán hacia la franja costera, con énfasis en las zonas central y oriental, generando nuevos episodios de lluvia en el AMSS y en Santa Ana.

Los vientos serán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y variarán entre sureste y suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas superiores a 30 km/h durante las tormentas.

El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco al final de la noche y madrugada, bajo la influencia de vaguadas en la región.

