Capturan a sujeto tras agredir y amenazar de muerte a su compañera de vida en Soyapango

El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), a través del Consejo Departamental de Seguridad Vial (Codesevi) de La Libertad, desarrolló ayer un dispositivo vehicular dirigido a motociclistas en la carretera a San Matías, a la altura del cantón Estanzuelas, distrito de Quezaltepeque, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención de accidentes de tránsito.

Durante la jornada fueron intervenidos 50 conductores de motocicleta, con quienes se compartieron mensajes de concientización sobre la importancia de mantener una conducción responsable y cumplir con las normas de seguridad vial.

Entre las principales recomendaciones brindadas a los motociclistas se destacó el respeto a los límites de velocidad, evitar distracciones al conducir y practicar una conducción a la defensiva, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros viales.

Codesevi La Libertad señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la cultura de prevención entre los usuarios de motocicletas y promover conductas que contribuyan a una movilidad más segura para todos los actores que transitan por las vías.

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