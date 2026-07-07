Nacionales
Capturan a sujeto tras ingresar a un chalet y hurtar cilindros de gas propano en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Óscar Alfonso Sánchez Hernández, de 25 años, acusado de ingresar a un chalet y hurtar dos cilindros de gas propano en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió en un negocio ubicado en el caserío Las Cruces, cantón Cuyuapa, distrito de San Antonio del Monte, municipio de Sonsonate Centro.
La PNC informó que Sánchez Hernández ingresó al chalet y sustrajo dos tambos de gas propano.
Tras la denuncia presentada por la propietaria del establecimiento, las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso.
Según la institución policial, durante la intervención el hombre confesó el hurto y reveló el lugar donde mantenía escondidos los cilindros de gas propano.
Óscar Alfonso Sánchez Hernández será remitido por el delito de hurto.
Nacionales
Capturan a sujeto tras agredir y amenazar de muerte a su compañera de vida en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Javier Ventura Chávez, de 34 años, acusado de agredir físicamente a su compañera de vida y amenazarla con quitarle la vida.
De acuerdo con la información policial, el hombre también incendió una motocicleta propiedad de un familiar de la víctima.
Tras recibir la denuncia, agentes de la PNC localizaron y capturaron al sospechoso en la comunidad La Labor, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron un arma de fuego y cartuchos para la misma. Además, se le practicó una prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado de 100° de alcohol.
La PNC informó que Carlos Javier Ventura Chávez será remitido por los delitos de lesiones, amenazas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego.
Nacionales
Fonat refuerza medidas de prevención vial con motociclistas en Quezaltepeque
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), a través del Consejo Departamental de Seguridad Vial (Codesevi) de La Libertad, desarrolló ayer un dispositivo vehicular dirigido a motociclistas en la carretera a San Matías, a la altura del cantón Estanzuelas, distrito de Quezaltepeque, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención de accidentes de tránsito.
Durante la jornada fueron intervenidos 50 conductores de motocicleta, con quienes se compartieron mensajes de concientización sobre la importancia de mantener una conducción responsable y cumplir con las normas de seguridad vial.
Entre las principales recomendaciones brindadas a los motociclistas se destacó el respeto a los límites de velocidad, evitar distracciones al conducir y practicar una conducción a la defensiva, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros viales.
Codesevi La Libertad señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la cultura de prevención entre los usuarios de motocicletas y promover conductas que contribuyan a una movilidad más segura para todos los actores que transitan por las vías.
Nacionales
PNC reporta que el lunes 6 de julio finalizó con cero homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el lunes 6 de julio finalizó con cero homicidios en el país, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por la institución.
Según el reporte, durante julio se han registrado seis días sin homicidios. A esta cifra se suman las 29 jornadas sin asesinatos contabilizadas en junio, 26 en mayo, 27 en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.
La PNC indicó además que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado 162 días sin muertes violentas.
De acuerdo con la institución, estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.