ONU expresa apoyo a Kylian Mbappé tras declaraciones de una senadora paraguaya

Foto: Cortesía

La dirección deportiva del Inter Miami CF inició análisis formales para la posible incorporación del guardameta de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como Vozinha.

El interés del club de la Major League Soccer (MLS) surgió tras la destacada participación del arquero en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se consolidó como uno de los jugadores más determinantes tanto en la fase de grupos como en la ronda de eliminación directa disputadas en territorio norteamericano.

El portero, de 40 años, se encuentra actualmente como agente libre luego de finalizar su vínculo contractual con el G.D. Chaves de la Liga Portugal 2. Esta condición representa una alternativa favorable para el conjunto de Florida, que busca reforzar su portería sin asumir costos de transferencia elevados y dentro de las regulaciones económicas de la MLS.

Durante la Copa Mundial, Vozinha registró un total de 18 atajadas en cuatro partidos. Entre sus actuaciones más destacadas figura el encuentro de la fase de grupos en el que mantuvo su arco en cero frente a la Selección de España, así como el compromiso de dieciseisavos de final disputado en el Miami Stadium, donde detuvo múltiples ataques de la Selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, antes de que Cabo Verde cayera por 3-2 en tiempo extra.

El desempeño del guardameta también tuvo repercusión fuera de las canchas, al superar los 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales. A lo largo de su carrera profesional ha militado en más de 10 clubes, aunque su consolidación internacional llegó durante esta Copa Mundial, emulando registros defensivos de arqueros veteranos como Peter Shilton en 1990 y Dino Zoff en 1982.

Sobre el desempeño de la selección caboverdiana, el propio Vozinha expresó a través de sus canales oficiales: «Nos dieron solo un 1% de probabilidad de avanzar, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1% frente a las potencias; hoy todo el mundo sabe quién es el pueblo caboverdiano».

De acuerdo con la información, estas declaraciones reflejan el perfil de liderazgo que el cuerpo técnico del Inter Miami busca incorporar para la segunda mitad de la temporada en Estados Unidos.

El posible fichaje del experimentado arquero también obligaría a la directiva de las Garzas a reestructurar sus plazas de jugadores extranjeros. Debido a las estrictas normas salariales de la MLS, la condición de agente libre de Vozinha facilitaría las negociaciones antes del cierre del mercado de pases veraniego.

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