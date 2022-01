VIDEO | Ponen bajo arresto a sujeto que pintó de azul a su perro

Una inmensa polémica se desató en la justicia de España por cuenta de una decisión del más alto tribunal de ese país, en el queda estipulado como legal pagar deudas monetarias con favores sexuales.

La peculiar situación se da porque el Tribunal Constitucional rechazó en diciembre pasado una demanda interpuesta por una mujer que denunció haberse sentido “psicológicamente obligada” a pagar con sexo oral una deuda de dinero que tenía con un excuñado.

La mujer presentó un recurso al alto tribunal, demandando la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, que en primera instancia archivó este caso al considerar que no existió un delito de coacciones hacia la mujer, argumentando que existió “una relación pactada libremente entre ellos (la mujer y su excuñado)”.

Medios de ese país reportaron que el caso se remonta a 2019, cuando la mujer atravesaba dificultades económicas y le pidió al hermano de su expareja 15.000 euros prestados. A cambio, él le pidió favores sexuales para saldar la deuda.

Para la justicia de ese país, la situación quedó completamente aclarada cuando la mujer no quiso seguir pagando su deuda con favores sexuales, por lo que debió pagar el resto de la deuda de otra manera.

“El Tribunal Constitucional no valora si pedir felaciones como medio de pago es ilegal o no, ya que no entra en el fondo del asunto al entender que el recurso presentado contra la resolución de la Audiencia de Palma no se ajusta a lo estipulado por el artículo 49.1 de la Ley Orgánica del propio TC, que obliga a justificar la especial trascendencia constitucional para que un recurso sea admitido”, aseguró el alto tribunal, con respecto al caso.