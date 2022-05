Sismo de magnitud 3.6 sacudió provincia costera de Ecuador

Ángel Tacuri, inmigrante ecuatoriano residente legal en EE.UU., se declaró culpable de abusar sexualmente de ocho niños pequeños que acudían a la guardería sin licencia que su esposa dirigía desde su casa en Long Island (NY).

Tacuri (53) admitió haber abusado de los niños que tenían entre 3 y 10 años de edad, en la casa localizada en Patchogue desde 2010 y hasta que se cerró la guardería en 2015, según el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney.

Fue originalmente arrestado el 14 de enero de 2021 por el presunto abuso de una niña que habría comenzó en 2010 cuando ella tenía siete años. En mayo de 2021 se presentaron tres víctimas adicionales. Inicialmente fue acusado en junio 2021 de abusar sexualmente de seis menores, pero desde entonces salieron a la luz dos víctimas más por la investigación adicional del fiscal de distrito y la policía del condado.

Los fiscales dijeron anteriormente que dos de las víctimas estaban relacionadas con Tacuri y que los otros eran de familias que pagaban por el cuidado, detalló NBC News. “Ésta es la peor pesadilla de un padre: confiar su hijo al cuidado de otro adulto y que ese niño sea abusado sexualmente”, comentó el año pasado el fiscal del distrito Suffolk, Timothy D. Sini. “Estos fueron actos atroces y mi Oficina responsabilizará a este acusado”.

“Explotó a estas víctimas infantiles inocentes para su propia gratificación depravada a través del acceso disponible para él en la guardería sin licencia de su esposa”, dijo ahora el fiscal Tierney. “Ninguna declaración de culpabilidad mejorará el trauma infligido a estas víctimas, pero al menos, esta declaración de culpabilidad lo responsabiliza por sus acciones y evita que cause más daño a otros”.

Tacuri se declaró culpable de seis cargos de delitos sexuales. Será sentenciado el 16 de junio a 20 años de prisión, dijo Tierney. Inicialmente se enfrentaba a hasta 50 años de prisión por 15 cargos, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía al confesar sus crímenes.

La fiscalía instó a otras posibles víctimas relacionadas con éste u otro caso, a presentar una denuncia; y recordó que hay ayuda gratuita profesional disponible.

