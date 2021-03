Perro “delató” robo millonario de un hispano a fondos de ayuda económica por COVID

UN CROMOSOMA DE MÁS

Tengo Síndrome de Down.

No soy enferma. Soy diferente.

Mi problema es genético:

trisomía veintiuno lo llaman,

nombre raro, si los hay

Dicen que tengo un cromosoma de más.

Mis tiempos son otros.

¡Por favor, compréndeme!

Dicen que soy discapacitado,

