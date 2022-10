Dos fallecidos y otras personas más lesiones en las afueras de un casino en Las Vegas

Un camarógrafo de la cadena TyC Sports que cubría los graves disturbios ocurridos anoche en el partido entre Gimnasia y Boca Juniors captó el instante cuando un policía le disparó balas de goma.

En las imágenes captadas por el camarógrafo Fernando Rivero se aprecia el instante cuando el policía le apunta y abre fuego en su contra, pese a tener en sus hombros su cámara.

“La intención del policía que disparó era que no filme los disturbios”, relató Rivero en una entrevista en el canal donde trabaja.

El camarógrafo de TyC Sports recibió tres impactos de balas de goma en su muslo, que afortunadamente no provocaron mayor daño.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó que había separado de la fuerza policial al policía agresor.

“El que le disparó al camarógrafo de TyC Sports es un ex policía, porque fue echado de manera inmediata. Eso fue una locura, no hay nada que pueda justificar la reacción de ese efectivo porque en esa zona no había tumultos ni nada”, declaró Berni.